Кадыров пообещал подарить IPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Игроки чеченской команды КВН вручили главе республики новый смартфон.
Игроки чеченской команды КВН «NK Production» подарили главе республики Рамзвну Кадырову новый IPhone X. Об этом сам Кадыров сообщил на своей странице в Instagram.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне IPhone X. Мол, читали в Telegram какого-то Караульного, что я пользуюсь десятым айфоном, но, зная, что на самом деле у меня нет такой модели, решили сделать сюрприз».
Кадыров решил от подарка не отказываться и вручить его тому, кто сочинит в День народного единства лучшее стихотворение о российском президенте.
Рамзан Кадыров: «Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий. Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине!»
Накануне Кадыров в своем Telegram-канале ответил на публикацию Караульного, в которой сообщалось, что глава Чечни уже приобрел новый смартфон.
Рамзан Кадыров: «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует».
Напомним, 3 ноября в Москве стартовали продажи последней модели смартфона от Apple. Это событие вызвало небывалый ажиотаж: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек, причем очередь начала образовываться за несколько дней до начала продаж.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне IPhone X. Мол, читали в Telegram какого-то Караульного, что я пользуюсь десятым айфоном, но, зная, что на самом деле у меня нет такой модели, решили сделать сюрприз».
Кадыров решил от подарка не отказываться и вручить его тому, кто сочинит в День народного единства лучшее стихотворение о российском президенте.
Рамзан Кадыров: «Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий. Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине!»
Накануне Кадыров в своем Telegram-канале ответил на публикацию Караульного, в которой сообщалось, что глава Чечни уже приобрел новый смартфон.
Рамзан Кадыров: «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует».
Напомним, 3 ноября в Москве стартовали продажи последней модели смартфона от Apple. Это событие вызвало небывалый ажиотаж: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек, причем очередь начала образовываться за несколько дней до начала продаж.
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