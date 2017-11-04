Волкер объявил дату новой встречи с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине планирует представить помощнику президента РФ конкретные предложения по размещению контингента ООН в Донбассе.
Третья встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова состоится 13 ноября в Белграде. Об этом Волкер сообщил на встрече с журналистами в Госдепартаменте США, передает ТАСС.
Волкер ожидает, что на этой встрече будет озвучен ряд конкретных предложений, в том числе по поводу размещения миссии ООН в Донбассе. Однако на окончательное решение спецпредставитель пока не рассчитывает.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Надеюсь, что, когда мы встретимся в ноябре, у нас состоится детальный, серьезный разговор на этот счет. Последовательность здесь такова: мы обменялись идеями, Россия сделала первый шаг, предложив резолюцию Совета Безопасности ООН, мы затем обсудили с Украиной, Францией, Германией и другими, и сформулировали, как это должно выглядеть, чтобы быть эффективным… Россия, как представляется, обеспокоена увязыванием миротворческого варианта ООН с существующими механизмами: минскими соглашениями и их имплементацией, нормандским процессом и мандатом мониторинговой миссии ОБСЕ. Если проговаривать все эти вопросы, то в действительности есть взаимопонимание».
Напомним, предыдущая встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 7 октября. Принятия важных решений тогда не планировалось. Что касается введения миссии ООН в Донбасс, Москва заявила, что занимает гибкую позицию по этому вопросу.
На встрече с журналистами Волкер не стал комменттровать, на какой стадии в настоящее время находится в США обсуждение поставок оружия Украине. По его мнению, собственные вооруженные силы Украины сейчас «в хорошей форме». Ранее Волкер заявил, что поставки американского оружия Украине активно обсуждаются.
Волкер ожидает, что на этой встрече будет озвучен ряд конкретных предложений, в том числе по поводу размещения миссии ООН в Донбассе. Однако на окончательное решение спецпредставитель пока не рассчитывает.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Надеюсь, что, когда мы встретимся в ноябре, у нас состоится детальный, серьезный разговор на этот счет. Последовательность здесь такова: мы обменялись идеями, Россия сделала первый шаг, предложив резолюцию Совета Безопасности ООН, мы затем обсудили с Украиной, Францией, Германией и другими, и сформулировали, как это должно выглядеть, чтобы быть эффективным… Россия, как представляется, обеспокоена увязыванием миротворческого варианта ООН с существующими механизмами: минскими соглашениями и их имплементацией, нормандским процессом и мандатом мониторинговой миссии ОБСЕ. Если проговаривать все эти вопросы, то в действительности есть взаимопонимание».
Напомним, предыдущая встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 7 октября. Принятия важных решений тогда не планировалось. Что касается введения миссии ООН в Донбасс, Москва заявила, что занимает гибкую позицию по этому вопросу.
На встрече с журналистами Волкер не стал комменттровать, на какой стадии в настоящее время находится в США обсуждение поставок оружия Украине. По его мнению, собственные вооруженные силы Украины сейчас «в хорошей форме». Ранее Волкер заявил, что поставки американского оружия Украине активно обсуждаются.
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