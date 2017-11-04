Рассекреченные материалы: Освальд не был агентом ЦРУ и хотел попасть в СССР

В США опубликовали новую порцию документов, касающихся убийства Джона Кеннеди. Речь идет о почти 700 файлах.
Из обнародованных материалов следует, что убийца 35-го президента США Ли Харви Освальд не был связан с ЦРУ или другими американскими спецслужбами. Эта публикация стала третьей по счету. В июле и октябре было обнародовано около 6,5 тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди. Сделать это распорядился нынешний президент Дональд Трамп.
Ранее в одном из опубликованных докладов сообщалось, что за 2 месяца до преступления Освальд общался с советским дипломатом в Мехико. При этом в материалах есть сообщение из надежного источника, что в СССР гибель Кеннеди вызвала шок. Руководство Советского Союза якобы считало убийство президента внутренним заговором американских политиков.
Как следует из новой порции обнародованных документов, сразу после убийства Кеннеди ЦРУ подозревало, что Ли Харви Освальд мог попытаться скрыться в СССР. «Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента», — говорится в документе ЦРУ, который датирован 24 ноября 1963 года.
Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Освальд погиб в результате покушения двумя днями позже. Следствие пришло к выводу, что преступник действовал в одиночку. При этом существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения. В частности, американские власти отвергли версию о том, что Освальд был каким-то образом связан с Советским Союзом. Он в самом деле с октября 1959 по май 1962 года жил в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе.
Освальд с семьей пытался получить гражданство СССР, но получил отказ, вернулся в США, а за несколько месяцев до убийства Кеннеди пытался получить въездную визу в СССР, обратился в советское посольство в Вашингтоне и в посольстве в Мехико, но в обоих случаях получил отказ.
Ранее в одном из опубликованных докладов сообщалось, что за 2 месяца до преступления Освальд общался с советским дипломатом в Мехико. При этом в материалах есть сообщение из надежного источника, что в СССР гибель Кеннеди вызвала шок. Руководство Советского Союза якобы считало убийство президента внутренним заговором американских политиков.
Как следует из новой порции обнародованных документов, сразу после убийства Кеннеди ЦРУ подозревало, что Ли Харви Освальд мог попытаться скрыться в СССР. «Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента», — говорится в документе ЦРУ, который датирован 24 ноября 1963 года.
Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Освальд погиб в результате покушения двумя днями позже. Следствие пришло к выводу, что преступник действовал в одиночку. При этом существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения. В частности, американские власти отвергли версию о том, что Освальд был каким-то образом связан с Советским Союзом. Он в самом деле с октября 1959 по май 1962 года жил в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе.
Освальд с семьей пытался получить гражданство СССР, но получил отказ, вернулся в США, а за несколько месяцев до убийства Кеннеди пытался получить въездную визу в СССР, обратился в советское посольство в Вашингтоне и в посольстве в Мехико, но в обоих случаях получил отказ.
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