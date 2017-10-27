В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

Около трех тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов.
Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.
Сообщается, что остальные материалы по этой теме Трамп решил оставить секретными, уступив требованиям со стороны ряда ведомств. По сведениям СМИ, речь идет о ФБР и ЦРУ. Указанные документы будут дополнительно изучать в течение шести месяцев, по итогам этого процесса будет решено, опубликуют ли их.
Закон о публикации указанных материалов был подписан президентом Джоджем Бушем — старшим в 1992 году. Однако на днях издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации сообщило, что Трамп якобы может отменить публикацию секретных документов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.
Сообщается, что остальные материалы по этой теме Трамп решил оставить секретными, уступив требованиям со стороны ряда ведомств. По сведениям СМИ, речь идет о ФБР и ЦРУ. Указанные документы будут дополнительно изучать в течение шести месяцев, по итогам этого процесса будет решено, опубликуют ли их.
Закон о публикации указанных материалов был подписан президентом Джоджем Бушем — старшим в 1992 году. Однако на днях издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации сообщило, что Трамп якобы может отменить публикацию секретных документов.
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