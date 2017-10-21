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    Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

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    Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

    Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

    Президент США Дональд Трамп пообещал, что рассекретит документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Сообщение на этот счет он разместил в своем Twitter.

    Дональд Трамп: «В случае предоставления дальнейшей информации я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, которые были долго заблокированы».




    смотретьТрамп намерен запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди
    Трамп намерен запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди
    Закон о публикации указанных материалов был подписан президентом Джоджем Бушем — старшим в 1992 году. Однако накануне издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации сообщило, что Трамп якобы может отменить публикацию секретных документов.

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