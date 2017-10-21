Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп пообещал, что рассекретит документы, связанные с убийством
35-го президента США Джона Кеннеди. Сообщение на этот счет он разместил в своем Twitter.
Дональд Трамп: «В случае предоставления дальнейшей информации я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, которые были долго заблокированы».
Закон о публикации указанных материалов был подписан президентом Джоджем Бушем — старшим в 1992 году. Однако накануне издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации сообщило, что Трамп якобы может отменить публикацию секретных документов.
Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 октября 2017 г.
Закон о публикации указанных материалов был подписан президентом Джоджем Бушем — старшим в 1992 году. Однако накануне издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации сообщило, что Трамп якобы может отменить публикацию секретных документов.
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