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    Трамп намерен запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди

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    Трамп намерен запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди

    Трамп намерен запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди

    Президент США Дональд Трамп может отменить публикацию секретных документов, которые касаются убийства Джона Кеннеди.

    Речь идет о 3,1 тыс. материалов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Эти документы ранее не были преданы огласке.

    Бумаги, находящиеся в настоящее время в Национальном архиве, окажутся в открытом доступе 26 октября, если Трамп не заблокирует их обнародование из-за опасений за безопасность страны, сообщает Politico со ссылкой на свои источники в администрации.

    22 ноября 1963 года Ли Харви Освальд стрелял в Кеннеди из снайперской винтовки с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, когда президентский кортеж проезжал по Элм-Стрит. Одна пуля попала Джону Кеннеди в спину, другая ранила в голову. Снайпер был пойман и через два дня застрелен в полицейском участке.

    Убийство 35-го президента США заставило содрогнуться весь мир, а таинственная история вокруг него породила невероятное количество мифов и теорий заговора: говорили о причастности КГБ, ЦРУ, американских реакционных кругов, кубинских эмигрантов и итальянской мафии.

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