Трамп намерен запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп может отменить публикацию секретных документов, которые касаются убийства Джона Кеннеди.
Речь идет о 3,1 тыс. материалов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Эти документы ранее не были преданы огласке.
Бумаги, находящиеся в настоящее время в Национальном архиве, окажутся в открытом доступе 26 октября, если Трамп не заблокирует их обнародование из-за опасений за безопасность страны, сообщает Politico со ссылкой на свои источники в администрации.
22 ноября 1963 года Ли Харви Освальд стрелял в Кеннеди из снайперской винтовки с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, когда президентский кортеж проезжал по Элм-Стрит. Одна пуля попала Джону Кеннеди в спину, другая ранила в голову. Снайпер был пойман и через два дня застрелен в полицейском участке.
Убийство 35-го президента США заставило содрогнуться весь мир, а таинственная история вокруг него породила невероятное количество мифов и теорий заговора: говорили о причастности КГБ, ЦРУ, американских реакционных кругов, кубинских эмигрантов и итальянской мафии.
Бумаги, находящиеся в настоящее время в Национальном архиве, окажутся в открытом доступе 26 октября, если Трамп не заблокирует их обнародование из-за опасений за безопасность страны, сообщает Politico со ссылкой на свои источники в администрации.
22 ноября 1963 года Ли Харви Освальд стрелял в Кеннеди из снайперской винтовки с шестого этажа книжного склада в Далласе, штат Техас, когда президентский кортеж проезжал по Элм-Стрит. Одна пуля попала Джону Кеннеди в спину, другая ранила в голову. Снайпер был пойман и через два дня застрелен в полицейском участке.
Убийство 35-го президента США заставило содрогнуться весь мир, а таинственная история вокруг него породила невероятное количество мифов и теорий заговора: говорили о причастности КГБ, ЦРУ, американских реакционных кругов, кубинских эмигрантов и итальянской мафии.
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