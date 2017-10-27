Документы об убийстве Кеннеди открыли детали внешней политики США

Сегодня тысячи историков и журналистов, которые пытаются раскрыть одну из главных загадок XX века, получили пищу для исследований. Национальный архив США опубликовал секретные документы о покушении на президента Джона Кеннеди. Но вместе с докладами о расследовании открываются детали американской внешней политики. Некоторые настолько скандальные, что ЦРУ придержало часть документов в целях безопасности.
Без сложностей не обошлось. Президент Трамп накануне пообещал, что все последние засекреченные документы по делу об убийстве президента Кеннеди будут опубликованы сегодня, но в самый последний момент ЦРУ, Госдепартамент и ряд других ведомств попросили у президента время, чтобы отредактировать часть бумаг, убрать оттуда информацию, которая может навредить национальным интересам Соединённых Штатов. Так что, несмотря на заявления, в итоге Национальный архив США пока опубликовал лишь малую часть этих документов, остальные мы, очевидно, увидим в последующие дни или даже месяцы.
Ожидания от публикации очень большие, в Америке этого события ждали несколько десятилетий. Больше трех тысяч файлов, около 35 тысяч страниц будут рассекречены, и, как надеются историки, документы прольют свет на некоторые детали трагедии почти 54-летней давности.
Джон Кеннеди c супругой в открытом лимузине приветствуют собравшихся на улице людей, когда идиллию разрывают несколько выстрелов. Убийство президента погрузило Америку в шок и породило массу конспирологических теорий.
Выводам официального расследования, утверждавшего, что бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд в одиночку осуществил столь дерзкое преступление, многие не верят до сих пор, поэтому и надеются обнаружить правду в рассекреченных документах.
Даг Уид, историк: «Очень много мафиози, как оказалось, были связаны с ключевыми свидетелями убийства Кеннеди, потом связь с Кастро, которого ЦРУ планировало ликвидировать, и, возможно, это был его ответ США. Над этими версиями долгое время смеются, но их так до конца и не опровергли».
Был ли второй стрелок? Работал ли Освальд на КГБ? Ведь он некоторое время жил в СССР и даже женился на русской. И зачем за несколько недель до убийства Кеннеди он ходил в кубинское и советское посольства в Мексике? Это только некоторые вопросы, на которые могут найтись ответы в публикуемых бумагах. Хотя один из следователей по делу Освальда в этом сильно сомневается.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Ожидания от публикации очень большие, в Америке этого события ждали несколько десятилетий. Больше трех тысяч файлов, около 35 тысяч страниц будут рассекречены, и, как надеются историки, документы прольют свет на некоторые детали трагедии почти 54-летней давности.
Джон Кеннеди c супругой в открытом лимузине приветствуют собравшихся на улице людей, когда идиллию разрывают несколько выстрелов. Убийство президента погрузило Америку в шок и породило массу конспирологических теорий.
Выводам официального расследования, утверждавшего, что бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд в одиночку осуществил столь дерзкое преступление, многие не верят до сих пор, поэтому и надеются обнаружить правду в рассекреченных документах.
Даг Уид, историк: «Очень много мафиози, как оказалось, были связаны с ключевыми свидетелями убийства Кеннеди, потом связь с Кастро, которого ЦРУ планировало ликвидировать, и, возможно, это был его ответ США. Над этими версиями долгое время смеются, но их так до конца и не опровергли».
Был ли второй стрелок? Работал ли Освальд на КГБ? Ведь он некоторое время жил в СССР и даже женился на русской. И зачем за несколько недель до убийства Кеннеди он ходил в кубинское и советское посольства в Мексике? Это только некоторые вопросы, на которые могут найтись ответы в публикуемых бумагах. Хотя один из следователей по делу Освальда в этом сильно сомневается.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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