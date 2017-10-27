Освальд общался с сотрудником КГБ перед убийством Кеннеди

Сегодня тысячи историков и журналистов, которые пытаются раскрыть одну из главных загадок ХХ века: кто убил Джона Кеннеди, получили пищу для исследований. В США опубликовали почти три тысячи архивных документов о покушении на президента.
Уже известны первые детали документов. В одном из докладов, в частности, говорится, что за два месяца до преступления в Мехико Освальд общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ.
В Вашингтоне также пристально следили за реакцией Москвы на известие об убийстве. В материалах есть сообщение из надежного источника, что в СССР смерть Кеннеди вызвала шок. Руководство СССР якобы считало убийство Кеннеди внутренним заговором американских политиков.
Сегодня должны были опубликовать еще несколько сотен документов, но в ЦРУ взяли паузу, как сообщается, чтобы отредактировать материалы в целях безопасности. Обнародуют их только в апреле следующего года.
Напомним, снять гриф «секретно» распорядился президент Дональд Трамп. Официально убийцей Кеннеди считается бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку. Но существует и множество конспирологических теорий. Был ли второй стрелок и связан ли Освальд с КГБ. Историки надеются, что новые материалы прольют свет на детали трагедии. Но те, кто полвека назад участвовал в расследовании, в этом сомневаются.
Джим Ливелл, бывший следователь: «Многие будут разочарованы, они думают, что найдут в документах имя нового подозреваемого или что-то еще в этом роде, но ничего этого там нет».
В Вашингтоне также пристально следили за реакцией Москвы на известие об убийстве. В материалах есть сообщение из надежного источника, что в СССР смерть Кеннеди вызвала шок. Руководство СССР якобы считало убийство Кеннеди внутренним заговором американских политиков.
Сегодня должны были опубликовать еще несколько сотен документов, но в ЦРУ взяли паузу, как сообщается, чтобы отредактировать материалы в целях безопасности. Обнародуют их только в апреле следующего года.
Напомним, снять гриф «секретно» распорядился президент Дональд Трамп. Официально убийцей Кеннеди считается бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку. Но существует и множество конспирологических теорий. Был ли второй стрелок и связан ли Освальд с КГБ. Историки надеются, что новые материалы прольют свет на детали трагедии. Но те, кто полвека назад участвовал в расследовании, в этом сомневаются.
Джим Ливелл, бывший следователь: «Многие будут разочарованы, они думают, что найдут в документах имя нового подозреваемого или что-то еще в этом роде, но ничего этого там нет».
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