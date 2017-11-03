МИД РФ зеркально ответил на санкционный список Канады

МИД РФ зеркально ответил на антироссийские санкции со стороны Канады.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о решении закрыть въезд в Россию ряду канадских деятелей.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского „закона имени С.Магнитского“ в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан. Приходится действовать зеркально».
Она уточнила, что в ответном списке несколько десятков фамилий «русофобски настроенных граждан Канады».
При этом Захарова отметила, что Россия предпочитает путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран.
Мария Захарова: «Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений».
Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. В документе МИД страны отмечено, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым парламентом страны «законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «законом Магнитского». Список с именами и фамилиями опубликован на сайте ведомства. Поясняется, что все канадские активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в страну им будет закрыт.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского „закона имени С.Магнитского“ в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан. Приходится действовать зеркально».
Она уточнила, что в ответном списке несколько десятков фамилий «русофобски настроенных граждан Канады».
При этом Захарова отметила, что Россия предпочитает путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран.
Мария Захарова: «Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений».
Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. В документе МИД страны отмечено, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым парламентом страны «законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «законом Магнитского». Список с именами и фамилиями опубликован на сайте ведомства. Поясняется, что все канадские активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в страну им будет закрыт.
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