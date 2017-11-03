Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    МИД РФ зеркально ответил на санкционный список Канады

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    МИД РФ зеркально ответил на санкционный список Канады

    МИД РФ зеркально ответил на санкционный список Канады

    МИД РФ зеркально ответил на антироссийские санкции со стороны Канады.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о решении закрыть въезд в Россию ряду канадских деятелей.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского „закона имени С.Магнитского“ в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан. Приходится действовать зеркально».

    Она уточнила, что в ответном списке несколько десятков фамилий «русофобски настроенных граждан Канады».

    При этом Захарова отметила, что Россия предпочитает путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран.

    Мария Захарова: «Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. В документе МИД страны отмечено, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым парламентом страны «законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «законом Магнитского». Список с именами и фамилиями опубликован на сайте ведомства. Поясняется, что все канадские активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в страну им будет закрыт.

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