Парламент Канады принял «Закон имени Сергея Магнитского»

Канадский парламент принял закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «Закон имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».
Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.
В среду за документ проголосовали 277 членов Палаты общин (нижней палаты), против — 0, воздержавшихся среди присутствующих парламентариев не было. Для вступления в силу закон должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, обычно эта процедура происходит в течение двух недель.
В ходе слушаний указывалось, что «Закон имени Сергея Магнитского» должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.
Одним из инициаторов документа также выступила глава МИД Канады Христя Фриланд, которая в ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года обещала избирателям, что Либеральная партия, членом которой она является, приложит все силы, чтобы принять канадскую версию американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».
Ранее принятие данного документа в посольстве РФ в Оттаве назвали «продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы».
Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Выяснилось, что Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона.
Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.
В среду за документ проголосовали 277 членов Палаты общин (нижней палаты), против — 0, воздержавшихся среди присутствующих парламентариев не было. Для вступления в силу закон должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, обычно эта процедура происходит в течение двух недель.
В ходе слушаний указывалось, что «Закон имени Сергея Магнитского» должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.
Одним из инициаторов документа также выступила глава МИД Канады Христя Фриланд, которая в ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года обещала избирателям, что Либеральная партия, членом которой она является, приложит все силы, чтобы принять канадскую версию американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».
Ранее принятие данного документа в посольстве РФ в Оттаве назвали «продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы».
Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Выяснилось, что Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона.
Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.
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