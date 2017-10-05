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    Парламент Канады принял «Закон имени Сергея Магнитского»

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    Парламент Канады принял «Закон имени Сергея Магнитского»

    Парламент Канады принял «Закон имени Сергея Магнитского»

    Канадский парламент принял закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «Закон имени Сергея Магнитского», который является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

    Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.

    В среду за документ проголосовали 277 членов Палаты общин (нижней палаты), против — 0, воздержавшихся среди присутствующих парламентариев не было. Для вступления в силу закон должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, обычно эта процедура происходит в течение двух недель.

    В ходе слушаний указывалось, что «Закон имени Сергея Магнитского» должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.

    Одним из инициаторов документа также выступила глава МИД Канады Христя Фриланд, которая в ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года обещала избирателям, что Либеральная партия, членом которой она является, приложит все силы, чтобы принять канадскую версию американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

    Ранее принятие данного документа в посольстве РФ в Оттаве назвали «продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы».

    Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Выяснилось, что Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона.

    Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

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