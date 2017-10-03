В посольстве РФ пообещали ответить на канадский «закон Магнитского»

Российские дипломаты прокомментировали планы канадских властей принять так называемый закон Магнитского.
Принятие данного документа в посольстве РФ в Оттаве назвали «продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы».
Кирилл Калинин, пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве: «Решение парламента и правительства Канады (о принятии данного закона), рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России».
Калинин также подчеркнул: эти меры, как и любые другие санкции, направленные против нашей страны, не останутся без ответа, сообщает ТАСС. Как уточнил в интервью РИА Новости глава комиссии Совфеда Андрей Климов, форма реакции на возможное принятие этого акта будет выбрана после того, как состоится голосование в канадском парламенте.
Андрей Климов, глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ: «Это явно недружественный шаг, а такие недружественные акты не должны оставаться без ответа, незамеченными. Дело в принципе, никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела».
Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского.
Выяснилось, что Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона. В понедельник палата общин парламента одобрила принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств» («Закон имени Сергея Магнитского») и передала его в верхнюю палату, где документ должен быть утвержден 4 октября. Затем его направят на подпись генерал-губернатору Канады, и он вступит в силу.
Кирилл Калинин, пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве: «Решение парламента и правительства Канады (о принятии данного закона), рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России».
Калинин также подчеркнул: эти меры, как и любые другие санкции, направленные против нашей страны, не останутся без ответа, сообщает ТАСС. Как уточнил в интервью РИА Новости глава комиссии Совфеда Андрей Климов, форма реакции на возможное принятие этого акта будет выбрана после того, как состоится голосование в канадском парламенте.
Андрей Климов, глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ: «Это явно недружественный шаг, а такие недружественные акты не должны оставаться без ответа, незамеченными. Дело в принципе, никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела».
Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского.
Выяснилось, что Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона. В понедельник палата общин парламента одобрила принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств» («Закон имени Сергея Магнитского») и передала его в верхнюю палату, где документ должен быть утвержден 4 октября. Затем его направят на подпись генерал-губернатору Канады, и он вступит в силу.
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