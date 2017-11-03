Канада ввела санкции против 30 граждан России

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России. Об этом говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.
В документе МИД Канады отмечается, что ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым парламентом страны «законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «законом Магнитского». Список с именами и фамилиями опубликован на сайте ведомства. Поясняется, что все канадские активы внесенных в список лиц будут заморожены, а въезд в страну им будет закрыт.
Христя Фриланд, глава МИД Канады: «Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией по всему миру. Сегодняшнее заявление — это четкое послание о том, что Канада будет принимать меры против тех лиц, кто получил прибыль в результате коррупционных действий, или тех, кто был замешан в грубом нарушении прав человека».
Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.
Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона. В МИД РФ сообщали ранее, что канадские санкции, как и любые другие меры, направленные против нашей страны, не останутся без ответа.
Христя Фриланд, глава МИД Канады: «Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией по всему миру. Сегодняшнее заявление — это четкое послание о том, что Канада будет принимать меры против тех лиц, кто получил прибыль в результате коррупционных действий, или тех, кто был замешан в грубом нарушении прав человека».
Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.
Так называемый закон Магнитского был подписан Бараком Обамой в 2012 году (Обама тогда занимал пост президента США). Поправки предусматривали визовые и финансовые санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Канада подготовила свой аналог нашумевшего закона. В МИД РФ сообщали ранее, что канадские санкции, как и любые другие меры, направленные против нашей страны, не останутся без ответа.
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