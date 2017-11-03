ФАС проверит цены на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит ценообразование на новый смартфон от Apple.
Причиной проверки стала жалоба, сообщает РИА Новости. Мужчина сообщил об одинаковых ценах на iPhone X у российских реселлеров, что, возможно, является свидетельством их сговора.
Пресс-служба ФАС: «В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС будет проводить проверку ценообразования».
Предварительные заказы на новую модель смартфона от Apple стартовали в России 27 октября. Некоторые из тех, кто не успел сделать заказ, выстроились в очередь у магазина, несмотря на холодную погоду. Часть энтузиастов провела в очереди три дня. Продажи iPhone X начались сегодня. Притом ожидание этого момента в очереди не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.
Пресс-служба ФАС: «В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС будет проводить проверку ценообразования».
Предварительные заказы на новую модель смартфона от Apple стартовали в России 27 октября. Некоторые из тех, кто не успел сделать заказ, выстроились в очередь у магазина, несмотря на холодную погоду. Часть энтузиастов провела в очереди три дня. Продажи iPhone X начались сегодня. Притом ожидание этого момента в очереди не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.
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