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Морские дьяволы

    ФАС проверит цены на iPhone X

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    ФАС проверит цены на iPhone X

    ФАС проверит цены на iPhone X

    ФАС проверит цены на iPhone X
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Федеральная антимонопольная служба РФ проверит ценообразование на новый смартфон от Apple.

    Причиной проверки стала жалоба, сообщает РИА Новости. Мужчина сообщил об одинаковых ценах на iPhone X у российских реселлеров, что, возможно, является свидетельством их сговора.

    Пресс-служба ФАС: «В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС будет проводить проверку ценообразования».

    смотретьСтоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей
    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей
    Предварительные заказы на новую модель смартфона от Apple стартовали в России 27 октября. Некоторые из тех, кто не успел сделать заказ, выстроились в очередь у магазина, несмотря на холодную погоду. Часть энтузиастов провела в очереди три дня. Продажи iPhone X начались сегодня. Притом ожидание этого момента в очереди не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

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