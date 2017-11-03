Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Грызлов раскритиковал Порошенко за слова о возвращении артиллерии в Донбасс

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    Грызлов раскритиковал Порошенко за слова о возвращении артиллерии в Донбасс

    Грызлов раскритиковал Порошенко за слова о возвращении артиллерии в Донбасс

    Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал слова Петра Порошенко о готовности вернуть артиллерию в Донбасс.

    Борис Грызлов назвал заявления украинского президента о возможном возвращении артиллерии в Донбасс неуместными. Он подчеркнул, что слова Порошенко могут быть восприняты сторонами конфликта как угроза, передает ТАСС.

    Борис Грызлов: «Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности. Его слова о готовности вернуть артиллерийские и ракетные системы вооружения не могут не тревожить».

    Полпред РФ добавил, что это выступление Порошенко неуместно на фоне усилий по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Борис Грызлов: «Они особенно неуместны на фоне общих усилий минской Контактной группы по мирному урегулированию конфликта».

    Слова Порошенко ранее прокомментировали и в ДНР. В самопровозглашенной республике подчеркнули, что заявления президента Украины могут спровоцировать эскалацию конфликта.

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