Грызлов раскритиковал Порошенко за слова о возвращении артиллерии в Донбасс

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал слова Петра Порошенко о готовности вернуть артиллерию в Донбасс.
Борис Грызлов назвал заявления украинского президента о возможном возвращении артиллерии в Донбасс неуместными. Он подчеркнул, что слова Порошенко могут быть восприняты сторонами конфликта как угроза, передает ТАСС.
Борис Грызлов: «Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности. Его слова о готовности вернуть артиллерийские и ракетные системы вооружения не могут не тревожить».
Полпред РФ добавил, что это выступление Порошенко неуместно на фоне усилий по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Борис Грызлов: «Они особенно неуместны на фоне общих усилий минской Контактной группы по мирному урегулированию конфликта».
Слова Порошенко ранее прокомментировали и в ДНР. В самопровозглашенной республике подчеркнули, что заявления президента Украины могут спровоцировать эскалацию конфликта.
Борис Грызлов: «Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности. Его слова о готовности вернуть артиллерийские и ракетные системы вооружения не могут не тревожить».
Полпред РФ добавил, что это выступление Порошенко неуместно на фоне усилий по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Борис Грызлов: «Они особенно неуместны на фоне общих усилий минской Контактной группы по мирному урегулированию конфликта».
Слова Порошенко ранее прокомментировали и в ДНР. В самопровозглашенной республике подчеркнули, что заявления президента Украины могут спровоцировать эскалацию конфликта.
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