В ДНР ответили на заявление Порошенко о ракетных войсках и артиллерии

В ДНР считают, что заявление президента Украины Петра Порошенко о ракетных войсках и артиллерии может спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.
В самопровозглашенной республике напомнили, что тяжелое вооружение украинских силовиков и так находится у линии соприкосновения, сообщает РИА Новости.
Оперативное командование в ДНР: «Подобные заявления Порошенко могут быть сигналом для военнослужащих ВСУ к подготовке к активным боевым действиям, а также могут подтолкнуть нацбатальоны к более активному применению артиллерии, танков, минометов по населенным пунктам республики. Это грозит обострением ситуации в Донбассе».
Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится. Это заявление украинский лидер сделал в одной из воинских частей в Киевской области.
Оперативное командование в ДНР: «Подобные заявления Порошенко могут быть сигналом для военнослужащих ВСУ к подготовке к активным боевым действиям, а также могут подтолкнуть нацбатальоны к более активному применению артиллерии, танков, минометов по населенным пунктам республики. Это грозит обострением ситуации в Донбассе».
Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится. Это заявление украинский лидер сделал в одной из воинских частей в Киевской области.
Комментарии