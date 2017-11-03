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ЧП. Расследование

    В ДНР ответили на заявление Порошенко о ракетных войсках и артиллерии

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    В ДНР ответили на заявление Порошенко о ракетных войсках и артиллерии

    В ДНР ответили на заявление Порошенко о ракетных войсках и артиллерии

    В ДНР считают, что заявление президента Украины Петра Порошенко о ракетных войсках и артиллерии может спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.

    В самопровозглашенной республике напомнили, что тяжелое вооружение украинских силовиков и так находится у линии соприкосновения, сообщает РИА Новости.

    Оперативное командование в ДНР: «Подобные заявления Порошенко могут быть сигналом для военнослужащих ВСУ к подготовке к активным боевым действиям, а также могут подтолкнуть нацбатальоны к более активному применению артиллерии, танков, минометов по населенным пунктам республики. Это грозит обострением ситуации в Донбассе».

    Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится. Это заявление украинский лидер сделал в одной из воинских частей в Киевской области.

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