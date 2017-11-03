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ЧП. Расследование

    Порошенко призвал ракетные войска и артиллерию быть готовыми вернуться в Донбасс

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    Порошенко призвал ракетные войска и артиллерию быть готовыми вернуться в Донбасс

    Порошенко призвал ракетные войска и артиллерию быть готовыми вернуться в Донбасс

    Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.

    Это заявление украинский лидер сделал в одной из воинских частей в Киевской области по случаю Дня ракетных войск и артиллерии, сообщает ТАСС.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Сегодня нам с вами необходимо оттачивать мастерство развертывания артиллерийский частей. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда, если будет необходимость».

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