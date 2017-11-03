Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Вопросы Большого этнографического диктанта вызвали жаркие споры среди участников. Дагестан, образование, традиции и обычаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВопросы Большого этнографического диктанта вызвали жаркие споры среди участников

    Вопросы Большого этнографического диктанта вызвали жаркие споры среди участников

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    Вопросы Большого этнографического диктанта вызвали жаркие споры среди участников

    Вопросы Большого этнографического диктанта вызвали жаркие споры среди участников

    Вопросы Большого этнографического диктанта вызвали жаркие споры среди участников

      В России и странах ближнего зарубежья сегодня писали этнографический диктант. За 45 минут надо было ответить на 30 вопросов о культуре и национальных обычаях.

      В Москве главной площадкой стал дом Пашкова, туда пришли в том числе чиновники из администрации президента и деятели культуры. Также диктант прошел на борту МКС, на ледоколе в Мурманской области и впервые в Крыму. В каждом регионе 10 вопросов были посвящены местным традициям и культуры. Например, во Владивостоке многих поставил в тупик вопрос о том, какого цвета лампасы у уссурийских казаков.

      Диктант прошел и в одном из самых многонациональных регионов России. Цитадель Нарын-Кала — визитная карточка Дербента. Исторический и культурный памятник мирового значения. Город по праву считается одним из старейших в России, недавно его жители отметили 2000-летний юбилей. На территории крепости и прошел этнографический диктант.

      Внутри что ни строение, то памятник архитектуры. Диктант решили провести рядом с гаупвахтой, это здание построили в начале XIX века для гарнизона царских войск. Участвовать мог любой желающий, независимо от пола и возраста. За одной партой можно было встретить именитых спортсменов, заслуженных учителей, школьников и чиновников разного ранга.

      Это уже второй по счету этнографический диктант на знание культур и традиций россиян. В стране насчитывается более 190 коренных народностей, и только в одном Дагестане проживает треть этого списка. Во все времена этот край называли «горой языков». Так, возможно, многие сегодня впервые услышали, что в России проживают каратинцы. Численность всех вместе взятых каратинцев сравнима с количеством жителей небольшого городка — около 10 тысяч человек.

      Хизри Асадулаев, скульптор, поэт, литератор: «Мы говорим друг с другом каратинском языке, с аварцами на аварском, с русскими и с остальными народами на русском языке».

      Какой язык занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за количества падежей? В прошлый раз этот вопрос почти все участники диктанта назвали каверзным. Табасаранцы, одна из народностей Дагестана, в речи используют 46 падежей. Лингвисты считают этот язык одним из самых сложных в мире.

      Марина Гасанова, директор центра изучения родных языков ДГУ: «В табасаранском языке есть такие специфические звуки, которые отсутствуют даже в других дагестанских языках, не говоря уже о европейских языках, в том числе русском. Например, невеста — фюфь, или шакал — фюфмяък, это такая фишка табасаранского языка».

      В диктанте этого года вопросов по-прежнему 30, 10 из них составлены с учетом региональной специфики. Как рассказывают участники, сложных на этот раз всего несколько. Например, спор о том, что такое сабантуй, вывел участников на неожиданные откровенности.

      Участница этнографического диктанта: «Это праздник, а не блюдо, у меня муж мусульманин».

      Участница этнографического диктанта: «А у меня — любовник!»

      Общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий, — ровно 30, то есть по одному за каждый правильный ответ. Итоги этнографического диктанта подведут ко Дню Конституции России.

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