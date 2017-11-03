В России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант

Сегодня по всей России и в странах ближнего зарубежья открылось более 1500 площадок, где каждый желающий может проверить свои знания в области страноведения.
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Проходит Большой этнографический диктант. Первыми его начали писать на Дальнем Востоке. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов, 20 из них одинаковые для всех, еще 10 составлены с учетом региональной специфики.
На написание диктанта отводится 45 минут. Протестировать себя можно независимо от возраста. Кроме того, есть возможность пройти задание, не выходя из дома, — в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на сайт Большого этнографического диктанта. Узнать же результаты можно будет накануне 12 декабря, их оглашение приурочили ко Дню Конституции.
На написание диктанта отводится 45 минут. Протестировать себя можно независимо от возраста. Кроме того, есть возможность пройти задание, не выходя из дома, — в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на сайт Большого этнографического диктанта. Узнать же результаты можно будет накануне 12 декабря, их оглашение приурочили ко Дню Конституции.
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