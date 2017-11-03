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    В России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант. образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант

    В России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант

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    В России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант

    В России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант

    В России и ближнем зарубежье проводится этнографический диктант

      Сегодня по всей России и в странах ближнего зарубежья открылось более 1500 площадок, где каждый желающий может проверить свои знания в области страноведения.

      Проходит Большой этнографический диктант. Первыми его начали писать на Дальнем Востоке. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов, 20 из них одинаковые для всех, еще 10 составлены с учетом региональной специфики.

      На написание диктанта отводится 45 минут. Протестировать себя можно независимо от возраста. Кроме того, есть возможность пройти задание, не выходя из дома, — в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на сайт Большого этнографического диктанта. Узнать же результаты можно будет накануне 12 декабря, их оглашение приурочили ко Дню Конституции.

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