Этнографический диктант: жители России и ближнего зарубежья ответили на 30 вопросов

Сегодня в России и 11 странах ближнего зарубежья пишут этнографический диктант. Это тест с вопросами о народах, их культуре и обычаях. Проверить себя на знание страноведения пожелали десятки тысяч человек. Для них были открыты более 1500 площадок.
В Москве центральной площадкой стал дом Пашкова. Там, в частности, свои знания проверили известные люди, среди которых были артисты, политики, общественные деятели и медийные персоны.
Впервые этот диктант писали в Крыму. В Республиканской библиотеке имени Франко в Симферополе проверить свои знания собрались десятки человек — это в основном студенты и госслужащие. А в Дагестане, в Дербенте, диктант проходил в стенах древней крепости Нарын-Кала.
Почти везде диктант начался в одно и то же время — в 10:00 по Москве. Исключение сделали для Дальнего Востока и Сибири из-за большого сдвига по часовым поясам.
Одна из крупных в Приморье площадок для написания этнографического диктанта была открыта в федеральном университете на острове Русский. Проверить свою эрудицию пришли не только студенты и преподаватели, но и все желающие сдать народный экзамен.
Участникам всероссийского теста предложили ответить на 30 вопросов. 20 заданий одинаковы для всей страны, остальные 10 были составлены отдельно для каждого региона. В Приморском крае их разработали преподаватели истории и археологии. Для подготовки они рекомендовали почитать литературу об истории освоения региона, освежить или почерпнуть новые знания о культуре, традициях и обычаях коренных малочисленных народов и национальных диаспор, вплоть до кулинарных предпочтений.
Полина Щербина, директор департамента истории и археологии школы гуманитарных наук ДВФУ: «Наиболее показательным для каждого участника диктанта будут те результаты, которые он получит через год, через два, поскольку планируется проведение этого мероприятия на систематической основе».
Какое блюдо корейской кухни стало популярным стрит-фудом для дальневосточников? Где в Приморье поселились переехавшие из Латинской Америки староверы? Какой праздник татары и башкиры ежегодно отмечают в центре Владивостока? Чтобы ответить на эти вопросы, фундаментальных знаний не потребовалось, достаточно почитывать иногда местную прессу. Впрочем, и каверзные задания, о которые споткнулись большинство экзаменуемых, тоже были.
Диктант прошел накануне Дня народного единства. Оглашение результатов тоже будет приурочено к знаменательной дате в календаре — Дню Конституции, 12 декабря. Итоги и подробный разбор допущенных ошибок будут опубликованы на официальном сайте этнографического диктанта.
Впервые этот диктант писали в Крыму. В Республиканской библиотеке имени Франко в Симферополе проверить свои знания собрались десятки человек — это в основном студенты и госслужащие. А в Дагестане, в Дербенте, диктант проходил в стенах древней крепости Нарын-Кала.
Почти везде диктант начался в одно и то же время — в 10:00 по Москве. Исключение сделали для Дальнего Востока и Сибири из-за большого сдвига по часовым поясам.
Одна из крупных в Приморье площадок для написания этнографического диктанта была открыта в федеральном университете на острове Русский. Проверить свою эрудицию пришли не только студенты и преподаватели, но и все желающие сдать народный экзамен.
Участникам всероссийского теста предложили ответить на 30 вопросов. 20 заданий одинаковы для всей страны, остальные 10 были составлены отдельно для каждого региона. В Приморском крае их разработали преподаватели истории и археологии. Для подготовки они рекомендовали почитать литературу об истории освоения региона, освежить или почерпнуть новые знания о культуре, традициях и обычаях коренных малочисленных народов и национальных диаспор, вплоть до кулинарных предпочтений.
Полина Щербина, директор департамента истории и археологии школы гуманитарных наук ДВФУ: «Наиболее показательным для каждого участника диктанта будут те результаты, которые он получит через год, через два, поскольку планируется проведение этого мероприятия на систематической основе».
Какое блюдо корейской кухни стало популярным стрит-фудом для дальневосточников? Где в Приморье поселились переехавшие из Латинской Америки староверы? Какой праздник татары и башкиры ежегодно отмечают в центре Владивостока? Чтобы ответить на эти вопросы, фундаментальных знаний не потребовалось, достаточно почитывать иногда местную прессу. Впрочем, и каверзные задания, о которые споткнулись большинство экзаменуемых, тоже были.
Диктант прошел накануне Дня народного единства. Оглашение результатов тоже будет приурочено к знаменательной дате в календаре — Дню Конституции, 12 декабря. Итоги и подробный разбор допущенных ошибок будут опубликованы на официальном сайте этнографического диктанта.
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