УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов на матче

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского «Зенита» по поводу поведения болельщиков команды на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с норвежским «Русенборгом».
Об открытии дела в отношении «Зенита» сообщила пресс-служба УЕФА.
Матч прошел 2 ноября на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершился со счетом 1:1. Ранее сообщалось, что во время игры болельщики «Зенита», которых было около 700 человек, вставали на кресла, в результате чего было сломано порядка 80 посадочных мест.
Болельщикам петербургской команды вменяется бросание посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Кроме того, УЕФА предъявил обвинения болельщикам «Русенборга» в использовании пиротехнических средств. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 16 ноября.
Ранее московский «Спартак» был наказан закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов в Севилье. Сектор был закрыт по решению УЕФА, а «Спартак» был оштрафован из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором», который прошел в Словении 13 сентября (1:1).
Матч прошел 2 ноября на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершился со счетом 1:1. Ранее сообщалось, что во время игры болельщики «Зенита», которых было около 700 человек, вставали на кресла, в результате чего было сломано порядка 80 посадочных мест.
Болельщикам петербургской команды вменяется бросание посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Кроме того, УЕФА предъявил обвинения болельщикам «Русенборга» в использовании пиротехнических средств. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 16 ноября.
Ранее московский «Спартак» был наказан закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов в Севилье. Сектор был закрыт по решению УЕФА, а «Спартак» был оштрафован из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором», который прошел в Словении 13 сентября (1:1).
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