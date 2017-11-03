Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов на матче

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    УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за поведения фанатов на матче

    УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» <nobr>из-за</nobr> поведения фанатов на матче

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского «Зенита» по поводу поведения болельщиков команды на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с норвежским «Русенборгом».

    Об открытии дела в отношении «Зенита» сообщила пресс-служба УЕФА.

    Матч прошел 2 ноября на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершился со счетом 1:1. Ранее сообщалось, что во время игры болельщики «Зенита», которых было около 700 человек, вставали на кресла, в результате чего было сломано порядка 80 посадочных мест.

    Болельщикам петербургской команды вменяется бросание посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Кроме того, УЕФА предъявил обвинения болельщикам «Русенборга» в использовании пиротехнических средств. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 16 ноября.

    Ранее московский «Спартак» был наказан закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов в Севилье. Сектор был закрыт по решению УЕФА, а «Спартак» был оштрафован из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором», который прошел в Словении 13 сентября (1:1).

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