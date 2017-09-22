Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    UEFA наказал «Спартак» закрытием фанатского сектора на матче ЛЧ в Севилье

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    UEFA наказал «Спартак» закрытием фанатского сектора на матче ЛЧ в Севилье

    UEFA наказал «Спартак» закрытием фанатского сектора на матче ЛЧ в Севилье

    UEFA наказал «Спартак» закрытием фанатского сектора на матче ЛЧ в Севилье
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал московский «Спартак» и оставил без фанатской поддержки на следующем выездном матче Лиги чемпионов.

    Московский клуб наказан за поведение своих болельщиков в первом матче группового этапа ЛЧ в Мариборе. Во время встречи с одноименным клубом на секторе болельщиков «Спартака» было зажжено несколько файеров. Один из них был брошен на поле и упал в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи. По этой причине встреча была ненадолго приостановлена.

    По итогам рассмотрения дисциплинарного дела UEFA оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч евро и запретил клубу продавать билеты на выездной матч команды против «Севильи», который пройдет 1 ноября.

    Во втором туре группового этапа ЛЧ «Спартак» 26 сентября в Москве примет английский «Ливерпуль». Относительно этой встречи никаких санкций нет.

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