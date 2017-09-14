Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 19:08

    UEFA открыл дело против «Спартака» из-за брошенного на поле файера

    комментировать
    • Фото: The Spirit Of Old School /vk.com
    UEFA открыл дело против «Спартака» <nobr>из-за</nobr> брошенного на поле файера

    UEFA открыл дело против «Спартака» из-за брошенного на поле файера

    UEFA открыл дело против «Спартака» <nobr>из-за</nobr> брошенного на поле файера
  • Фото: The Spirit Of Old School /vk.com

    • Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором».

    В первом тайме матча, прошедшего 13 сентября в Мариборе на стадионе «Людски Врт», на секторе болельщиков «Спартака» было зажжено несколько файеров, один из которых был брошен на поле. Файер упал в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. По этой причине встреча была ненадолго приостановлена.

    По информации UEFA, дело открыто по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле. Дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент 21 сентября.

    Матч завершился со счетом 1:1. На 59-й минуте Александр Самедов вывел «Спартак» вперед, но победный для москвичей счет продержался до 85-й минуты, когда ответный мяч в их ворота отправил Дамьян Бохар.

    Новости по теме

    Футбольные еврокубки

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru