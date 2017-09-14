UEFA открыл дело против «Спартака» из-за брошенного на поле файера

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором».

В первом тайме матча, прошедшего 13 сентября в Мариборе на стадионе «Людски Врт», на секторе болельщиков «Спартака» было зажжено несколько файеров, один из которых был брошен на поле. Файер упал в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии. По этой причине встреча была ненадолго приостановлена.



По информации UEFA, дело открыто по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле. Дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент 21 сентября.



Матч завершился со счетом 1:1. На 59-й минуте Александр Самедов вывел «Спартак» вперед, но победный для москвичей счет продержался до 85-й минуты, когда ответный мяч в их ворота отправил Дамьян Бохар.