«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы

Петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Леркендал» в Тронхейме. Хозяева поля открыли счет на на 55-й минуте. Однако «Зениту» все-таки удалось вырвать ничью: форвард петербуржцев Александр Кокорин забил гол на третьей добавленной минуте матча.



Уйдя от поражения, «Зенит» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. Петербургский клуб с десятью очками лидирует в турнирной таблице, второе место занимает «Реал Сосьедад», разгромивший в домашнем матче македонский «Вардар», третье — «Русенборг», четвертое — «Вардар».



