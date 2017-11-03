Прощай, «макаров»!
ТВ-Эфир
Прощай, «макаров»!

    «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы

    комментировать
    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    «Зенит» вышел в <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы

    «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы

    «Зенит» вышел в <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • Петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура Лиги Европы.

    Встреча прошла на стадионе «Леркендал» в Тронхейме. Хозяева поля открыли счет на на 55-й минуте. Однако «Зениту» все-таки удалось вырвать ничью: форвард петербуржцев Александр Кокорин забил гол на третьей добавленной минуте матча.

    Уйдя от поражения, «Зенит» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. Петербургский клуб с десятью очками лидирует в турнирной таблице, второе место занимает «Реал Сосьедад», разгромивший в домашнем матче македонский «Вардар», третье — «Русенборг», четвертое — «Вардар».

    Новости по теме

    Футбольные еврокубки

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru