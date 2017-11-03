ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Запрещенная террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на юге Манхэттена, жертвами которого стали восемь человек.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее террорист Сайфулло Саипов, устроивший автомобильный теракт на Манхэттене, признался, что использовал при подготовке подробную инструкцию, размещенную боевиками ИГИЛ в Интернете.
Напомним, 1 октября мужчина за рулем пикапа задавил восемь человек в НьюЙорке. Автомобилем управлял уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он был ранен и арестован. Власти США официально обвинили его в поддержке «Исламского государства» и совершении теракта. Теперь Саипову грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь. Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что преступник должен получить смертный приговор.
Ранее террорист Сайфулло Саипов, устроивший автомобильный теракт на Манхэттене, признался, что использовал при подготовке подробную инструкцию, размещенную боевиками ИГИЛ в Интернете.
Напомним, 1 октября мужчина за рулем пикапа задавил восемь человек в НьюЙорке. Автомобилем управлял уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он был ранен и арестован. Власти США официально обвинили его в поддержке «Исламского государства» и совершении теракта. Теперь Саипову грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь. Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что преступник должен получить смертный приговор.
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