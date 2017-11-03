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Деловое утро НТВ

    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

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    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Запрещенная террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на юге Манхэттена, жертвами которого стали восемь человек.

    Об этом сообщает агентство Reuters.

    смотретьНью-йоркский террорист устроил атаку по скачанной из Сети инструкции ИГИЛ
    Нью-йоркский террорист устроил атаку по скачанной из Сети инструкции ИГИЛ
    Ранее террорист Сайфулло Саипов, устроивший автомобильный теракт на Манхэттене, признался, что использовал при подготовке подробную инструкцию, размещенную боевиками ИГИЛ в Интернете.

    Напомним, 1 октября мужчина за рулем пикапа задавил восемь человек в НьюЙорке. Автомобилем управлял уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он был ранен и арестован. Власти США официально обвинили его в поддержке «Исламского государства» и совершении теракта. Теперь Саипову грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь. Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что преступник должен получить смертный приговор.

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