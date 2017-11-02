Нью-йоркский террорист устроил атаку по скачанной из Сети инструкции ИГИЛ

Трамп потребовал смертной казни для Сайфулло Саипова, выходца из Узбекистана, устроившего автомобильный теракт на Манхэттене. Саипов уже предстал перед судом — его решено оставить под стражей на время следствия. Следствию же удалось установить, что террорист готовил куда более масштабную атаку.
Нью-йоркский террорист решился на атаку два месяца назад. Он скачал из Интернета подробную инструкцию, размещенную боевиками ИГИЛ (запрещенной в РФ организации), о том, как совершить теракт на автомобиле. За неделю до нападения он арендовал грузовик и практиковался в управлении им. Кроме того, несколько раз на своей легковой машине он проверил путь от дома в Паттерсоне до Нижнего Манхэттена. А 31 октября выбрал для атаки из-за праздника Хеллоуин, посчитав что на улицах будет больше людей.
Йон Ким, прокурор Южного округа Нью-Йорка: «На сотовых телефонах, найденных у него в сумке, мы нашли фотографии и около 90 видеороликов, где боевики ИГИЛ убивают пленных. На допросах Саипов признался, что он решился на атаку, вдохновленный этими видео, и планировал нападение около двух месяцев».
С собой в кабину по инструкции боевиков он взял еще и ножи, чтобы, выскочив, продолжить убивать. Но после аварии он просто не смог дотянуться до сумки с ними. Он хотел также вывесить на свой грузовик флаг ИГИЛ, но потом отказался от этой идеи, посчитав, что его заметит полиция и помешает его планам.
В суд для предъявления обвинений Саипова привезли в инвалидной коляске, он еще слаб после ранения. Охраняли его пять человек. Саипова обвиняют в помощи террористам ИГИЛ, насилии и уничтожении транспортного средства, повлекшем гибель людей. Однако прокуратура пока не решила, будет ли добиваться для Саипова высшей меры наказания.
Дональд Трамп уже потребовал смертной казни для террориста. На одном из допросов нисколько не раскаивающийся Саипов попросил следователей ФБР повесить флаг ИГИЛ в больничную палату. Трамп также предложил объявить Саипова вражеским комбатантом, чтобы его можно было отправить в Гуантанамо и рассмотреть дело военным судом. Но сегодня президент США уже передумал, написав, что этот процесс займет дольше времени, чем слушание дела в суде гражданском.
Кроме того, Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт — розыгрыш вида на жительство в Америке, по которому Саипов и переехал в США из Узбекистана в 2010 году. Белый дом считает, что эта программа недостаточно продуманна и может стать лазейкой для террористов.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Эта лотерея случайно выбирает людей, у нее нет возможности выяснить, с какими намерениями они к нам приезжают. Я не думаю, что это неразумно просить тех, кто хочет переехать в нашу страну, пройти через более жесткий процесс отбора».
В администрации также не исключают, что из-за теракта Госдепартамент может внести Узбекистан в список стран, для граждан которых въезд в США будет ограничен. ФБР тем временем проверяет всех, с кем общался Саипов за время нахождения в Америке. Следователи допросили двоих человек, тоже приехавших в США из Узбекистана, которые часто встречались с Саиповым и могли что-то знать о его планах.
Йон Ким, прокурор Южного округа Нью-Йорка: «На сотовых телефонах, найденных у него в сумке, мы нашли фотографии и около 90 видеороликов, где боевики ИГИЛ убивают пленных. На допросах Саипов признался, что он решился на атаку, вдохновленный этими видео, и планировал нападение около двух месяцев».
С собой в кабину по инструкции боевиков он взял еще и ножи, чтобы, выскочив, продолжить убивать. Но после аварии он просто не смог дотянуться до сумки с ними. Он хотел также вывесить на свой грузовик флаг ИГИЛ, но потом отказался от этой идеи, посчитав, что его заметит полиция и помешает его планам.
В суд для предъявления обвинений Саипова привезли в инвалидной коляске, он еще слаб после ранения. Охраняли его пять человек. Саипова обвиняют в помощи террористам ИГИЛ, насилии и уничтожении транспортного средства, повлекшем гибель людей. Однако прокуратура пока не решила, будет ли добиваться для Саипова высшей меры наказания.
Дональд Трамп уже потребовал смертной казни для террориста. На одном из допросов нисколько не раскаивающийся Саипов попросил следователей ФБР повесить флаг ИГИЛ в больничную палату. Трамп также предложил объявить Саипова вражеским комбатантом, чтобы его можно было отправить в Гуантанамо и рассмотреть дело военным судом. Но сегодня президент США уже передумал, написав, что этот процесс займет дольше времени, чем слушание дела в суде гражданском.
Кроме того, Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт — розыгрыш вида на жительство в Америке, по которому Саипов и переехал в США из Узбекистана в 2010 году. Белый дом считает, что эта программа недостаточно продуманна и может стать лазейкой для террористов.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Эта лотерея случайно выбирает людей, у нее нет возможности выяснить, с какими намерениями они к нам приезжают. Я не думаю, что это неразумно просить тех, кто хочет переехать в нашу страну, пройти через более жесткий процесс отбора».
В администрации также не исключают, что из-за теракта Госдепартамент может внести Узбекистан в список стран, для граждан которых въезд в США будет ограничен. ФБР тем временем проверяет всех, с кем общался Саипов за время нахождения в Америке. Следователи допросили двоих человек, тоже приехавших в США из Узбекистана, которые часто встречались с Саиповым и могли что-то знать о его планах.
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