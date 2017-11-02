Дональд Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп потребовал приговорить к смертной казни Сайфулло Саипова, совершившего наезд на пешеходов на юге Манхэттена.
Дональд Трамп: «Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. Он должен быть приговорен к смертной казни».
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Саипову предъявили обвинения в терроризме. Теперь ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Саипову предъявили обвинения в терроризме. Теперь ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
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