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Деловое утро НТВ
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Дональд Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста

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    Дональд Трамп потребовал казнить <nobr>нью-йоркского</nobr> террориста

    Дональд Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста

    Дональд Трамп потребовал казнить <nobr>нью-йоркского</nobr> террориста
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Президент США Дональд Трамп потребовал приговорить к смертной казни Сайфулло Саипова, совершившего наезд на пешеходов на юге Манхэттена.

    Дональд Трамп: «Он убил восемь человек, серьезно ранил 12. Он должен быть приговорен к смертной казни».


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    Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Саипову предъявили обвинения в терроризме. Теперь ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

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