Умершая после 30-часового дежурства врач совмещала две должности

Следственный комитет назвал предварительную причину смерти гинеколога Ангарского перинатального центра Оксаны Кивлевой, которая умерла после, предположительно,
30-часового дежурства на работе. Как показала судмедэкспертиза, смерть наступила от острого коронарного синдрома.
В день прощания с Оксаной Кивлевой ее друзья и коллеги не сдерживают слез.
Кивлевой было 50 лет. Опытный врач-акушер работе в роддоме посвятила почти половину жизни. Роковой оказалась очередная дежурная смена. Оксана скоропостижно скончалась, вернувшись домой с работы. Ее близкие предполагают: причиной смерти могло стать сильнейшее переутомление.
Елена Захарьева, подруга Оксаны Кивлевой: «Говорят, что 31 час она простояла, это сказали, те, кто работает с ней. Все гинекологи у нас так сейчас работают, и это не ее беда на самом деле, это беда общая».
Есть информация, что женщина совмещала две специальности — врача-гинеколога и акушера. Серьезная нагрузка, даже для опытного специалиста. Объяснить это совместительство, равно как и причины экстремально долгого дежурства, руководство перинатального центра отказалось. Общения с журналистами избегают и медики, которые непосредственно работали с Оксаной Кивлевой.
В том что, в лечебном заведении не все в порядке с организацией труда, уверены сотрудники одной из местных общественных организаций.
Юлия Букрей, иркутская областная общественная организация помощи нуждающимся «Благо»: «У меня сегодня буквально был анонимный звонок. Они действительно боятся, врачи буквально плачут: нам очень тяжело работать. Я говорю: почему вы коллективно не обратитесь, вы же понимаете, что в такой ситуации может оказаться любой врач?»
Обстоятельствами внезапной смерти врача уже заинтересовался Следственный комитет.
Татьяна Дьяконова, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СКР по Иркутской области: «В отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по статье 293 УК РФ „Халатность“, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего».
Одновременно СК выясняет обстоятельства еще одной смерти: недавно в перенатальном центре у женщины на позднем сроке беременности погиб ребенок. А два года назад умерла роженица, тогда было возбуждено уголовное дело. Масса претензий к работе центра накопилась у молодых женщин, которые на днях вышли на пикет к лечебному учреждению.
Связаны ли скоропостижная смерть врача и качество медицинской помощи, выяснят следователи. Перинатальный центр возглавляет тот человек, которого два года уже отстраняли от работы, после расследования, проведенного СК.
Кивлевой было 50 лет. Опытный врач-акушер работе в роддоме посвятила почти половину жизни. Роковой оказалась очередная дежурная смена. Оксана скоропостижно скончалась, вернувшись домой с работы. Ее близкие предполагают: причиной смерти могло стать сильнейшее переутомление.
Елена Захарьева, подруга Оксаны Кивлевой: «Говорят, что 31 час она простояла, это сказали, те, кто работает с ней. Все гинекологи у нас так сейчас работают, и это не ее беда на самом деле, это беда общая».
Есть информация, что женщина совмещала две специальности — врача-гинеколога и акушера. Серьезная нагрузка, даже для опытного специалиста. Объяснить это совместительство, равно как и причины экстремально долгого дежурства, руководство перинатального центра отказалось. Общения с журналистами избегают и медики, которые непосредственно работали с Оксаной Кивлевой.
В том что, в лечебном заведении не все в порядке с организацией труда, уверены сотрудники одной из местных общественных организаций.
Юлия Букрей, иркутская областная общественная организация помощи нуждающимся «Благо»: «У меня сегодня буквально был анонимный звонок. Они действительно боятся, врачи буквально плачут: нам очень тяжело работать. Я говорю: почему вы коллективно не обратитесь, вы же понимаете, что в такой ситуации может оказаться любой врач?»
Обстоятельствами внезапной смерти врача уже заинтересовался Следственный комитет.
Татьяна Дьяконова, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СКР по Иркутской области: «В отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по статье 293 УК РФ „Халатность“, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего».
Одновременно СК выясняет обстоятельства еще одной смерти: недавно в перенатальном центре у женщины на позднем сроке беременности погиб ребенок. А два года назад умерла роженица, тогда было возбуждено уголовное дело. Масса претензий к работе центра накопилась у молодых женщин, которые на днях вышли на пикет к лечебному учреждению.
Связаны ли скоропостижная смерть врача и качество медицинской помощи, выяснят следователи. Перинатальный центр возглавляет тот человек, которого два года уже отстраняли от работы, после расследования, проведенного СК.
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