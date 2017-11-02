Названа причина смерти акушера-гинеколога из Ангарска

Сыщикам предстоит выяснить, связана ли гибель
врача-акушера в Ангарске с невыносимыми условиями труда. По заключению экспертов, у Оксаны Кивлевой остановилось сердце. Сотрудники СК не исключают, что смерть могла наступить из-за переутомления. Уже точно известно, что в свое последнее дежурство доктор проработала 31 час подряд: проводила операции и принимала роды.
По словам коллег из перинатального центра, последний рабочий день акушера-гинеколога Оксаны Кивлевой длился 31 час. Женщина не выдержала нагрузки в таком режиме. Родные нашли ее дома без дыхания. Слишком много людей, знавших Оксану лично, сообщили, что на износ она работала постоянно. К выяснению причин и обстоятельств смерти врача подключились сотрудники СК.
Юлия Крицкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области: «В отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по статье 293 УК „Халатность“».
Судя по официальному некрологу, размещенному на сайте перинатального центра, в смену, ставшей последней, их сотрудница проработала сутки, и это не запрещено Трудовым кодексом. В учреждении не хватает медицинских кадров. Чтобы установить причинно-следственную связь между переработкой и смертью врача акушера, сыщики подключили немало специалистов, в том числе по охране труда.
Официальная причина смерти акушера-гинеколога — острый коронарный синдром, остановилось сердце. Но уже точно известно: не так давно Оксана Кивлева проходила медобследование, никаких проблем со здоровьем обнаружено не было.
Юлия Крицкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области: «В отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по статье 293 УК „Халатность“».
Судя по официальному некрологу, размещенному на сайте перинатального центра, в смену, ставшей последней, их сотрудница проработала сутки, и это не запрещено Трудовым кодексом. В учреждении не хватает медицинских кадров. Чтобы установить причинно-следственную связь между переработкой и смертью врача акушера, сыщики подключили немало специалистов, в том числе по охране труда.
Официальная причина смерти акушера-гинеколога — острый коронарный синдром, остановилось сердце. Но уже точно известно: не так давно Оксана Кивлева проходила медобследование, никаких проблем со здоровьем обнаружено не было.
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