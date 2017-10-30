В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме

В Ангарске
акушер-гинеколог скончалась, вернувшись домой после почти суточного дежурства.
Акушер-гинеколог, работавшая в Ангарском перинатальном центре, скончалась после 23 часов дежурства. Как сообщается на сайте перинатального центра, Оксана Кивлева умерла дома, ее тело обнаружила ее семья.
Администрация Ангарского перинатального центра: «Фактически обстоятельства последних часов жизни Кивлевой О. В. таковы: 25 октября Оксана Вениаминовна пришла на дежурство в ОГАУЗ „АПЦ“ к 16:00. 26 октября Оксана Вениаминовна сделала в послеродовом отделении обход, и в 15:00 26 октября ушла домой. Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у нее дома».
Причины смерти врача пока неизвестны. Предстоит патологоанатомическая экспертиза. Руководство перинатального центра назвало Кивлеву добросовестной сотрудницей, которая несла огромную физическую и эмоциональную нагрузку на работе.
Администрация Ангарского перинатального центра: «Фактически обстоятельства последних часов жизни Кивлевой О. В. таковы: 25 октября Оксана Вениаминовна пришла на дежурство в ОГАУЗ „АПЦ“ к 16:00. 26 октября Оксана Вениаминовна сделала в послеродовом отделении обход, и в 15:00 26 октября ушла домой. Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у нее дома».
Причины смерти врача пока неизвестны. Предстоит патологоанатомическая экспертиза. Руководство перинатального центра назвало Кивлеву добросовестной сотрудницей, которая несла огромную физическую и эмоциональную нагрузку на работе.
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