В Минобороны доказали непричастность Дамаска к химатаке в Хан-Шейхуне

Химический заряд в сирийском
Хан-Шейхуне взорвали с земли. Об этом сообщили на совместном брифинге российского министерства иностранных дел, Минобороны и Минпромторга.
По словам представителя военного ведомства, о том, что взрывное устройство с отравляющим веществом было заложено на поверхности, говорят форма воронки и металл, из которого был сделан заряд.
Представитель Минобороны РФ: «Такой металл применяется для изготовления водопроводных труб, что говорит о том, что боеприпас был самодельный, изготовлен из водопроводной трубы и уложен на поверхность грунта».
Провести свое расследование событий в Хан-Шейхуне нашу страну вынудил недавний совместный доклад специалистов Организации по запрещению химоружия и ООН. Виновными в химатаке международные эксперты признали Дамаск. При этом тщательного расследования не было. В Москве назвали доклад поверхностным и непрофессиональным. Представитель российского МИД Михаил Ульянов заявил, что доказательства собраны халатно и с нарушением международной конвенции. Например, эксперты ОЗХО отказались брать пробы на военном аэродроме Шайрат, откуда якобы вылетел сирийский самолет с зарином.
Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ: «Все наши обращения и призывы были проигнорированы, и расследование по уже сложившейся на протяжении целого ряда лет порочной практике проводилось дистанционно в нью-йоркских и гаагских офисах, а также на территории одной из соседних с Сирией стран. Все это не могло не сказаться на качестве расследования, которое оказалось крайне низким».
По словам Ульянова, специалисты получили пробы из рук оппозиционных Дамаску группировок. Также он подчеркнул, что организации, проводившие расследование, находятся под влиянием США.
Представитель Минобороны РФ: «Такой металл применяется для изготовления водопроводных труб, что говорит о том, что боеприпас был самодельный, изготовлен из водопроводной трубы и уложен на поверхность грунта».
Провести свое расследование событий в Хан-Шейхуне нашу страну вынудил недавний совместный доклад специалистов Организации по запрещению химоружия и ООН. Виновными в химатаке международные эксперты признали Дамаск. При этом тщательного расследования не было. В Москве назвали доклад поверхностным и непрофессиональным. Представитель российского МИД Михаил Ульянов заявил, что доказательства собраны халатно и с нарушением международной конвенции. Например, эксперты ОЗХО отказались брать пробы на военном аэродроме Шайрат, откуда якобы вылетел сирийский самолет с зарином.
Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ: «Все наши обращения и призывы были проигнорированы, и расследование по уже сложившейся на протяжении целого ряда лет порочной практике проводилось дистанционно в нью-йоркских и гаагских офисах, а также на территории одной из соседних с Сирией стран. Все это не могло не сказаться на качестве расследования, которое оказалось крайне низким».
По словам Ульянова, специалисты получили пробы из рук оппозиционных Дамаску группировок. Также он подчеркнул, что организации, проводившие расследование, находятся под влиянием США.
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