СМИ: ООН обвинила власти Сирии в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне

Эксперты ООН возлагают вину на сирийские власти за использование зарина 4 апреля 2017 года в
Хан-Шейхуне, пишет агентство Associated Press.
Руководство СМР (Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии) «уверено, что Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне», приводит агентство выдержку из основных выводов доклада, с которыми AP удалось ознакомиться.
Агентство пишет, что «в докладе экспертов (докладе СМР) подтверждаются первоначальные выводы США, Франции и Великобритании о том, что сирийский самолет сбросил бомбу с зарином на город Хан-Шейхун».
Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.
Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
Ранее сообщалось, что 26 октября будет распространен доклад Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) по итогам расследований инцидента в Хан-Шейхуне.
Агентство пишет, что «в докладе экспертов (докладе СМР) подтверждаются первоначальные выводы США, Франции и Великобритании о том, что сирийский самолет сбросил бомбу с зарином на город Хан-Шейхун».
Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.
Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
Ранее сообщалось, что 26 октября будет распространен доклад Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) по итогам расследований инцидента в Хан-Шейхуне.
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