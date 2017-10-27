Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    СМИ: ООН обвинила власти Сирии в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне

    комментировать

    СМИ: ООН обвинила власти Сирии в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне

    СМИ: ООН обвинила власти Сирии в причастности к химатаке в <nobr>Хан-Шейхуне</nobr>

    Эксперты ООН возлагают вину на сирийские власти за использование зарина 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, пишет агентство Associated Press.

    Руководство СМР (Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии) «уверено, что Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне», приводит агентство выдержку из основных выводов доклада, с которыми AP удалось ознакомиться.

    Агентство пишет, что «в докладе экспертов (докладе СМР) подтверждаются первоначальные выводы США, Франции и Великобритании о том, что сирийский самолет сбросил бомбу с зарином на город Хан-Шейхун».

    Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

    смотретьСирийские войска готовы прекратить огонь в Хан-Шейхуне для расследования инцидента с химоружием
    Сирийские войска готовы прекратить огонь в Хан-Шейхуне для расследования инцидента с химоружием
    Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

    Ранее сообщалось, что 26 октября будет распространен доклад Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) по итогам расследований инцидента в Хан-Шейхуне.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru