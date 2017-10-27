РФ изучает новый доклад СМР о расследовании случаев применения химоружия в Сирии

Россия приступила к внимательному изучению распространенного 26 октября доклада Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР) по итогам расследований инцидента в
Хан-Шейхуне.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что эксперты ООН возлагают вину на сирийские власти за использование зарина 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне. Тогда была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек.
Об изучении соответствующего доклада «Интерфаксу» сообщили в постпредстве РФ при ООН.
Из сообщения постпредства РФ при ООН: «Подтверждаем факт распространения 26 октября в СБ ООН доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер».
В российской дипмиссии отметили, что «такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств».
Из сообщения постпредства РФ при ООН: «В очередной раз удивлены тем, что прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информагентствами».
Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность в профессионализме и беспристрастности комиссии, возложившей на власти Сирии ответственность за нападение в Хан-Шейхуне. Как заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, «генеральный секретарь подчеркивает, что полностью уверен в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма, а также благодарит руководство комиссии и ее персонал за усиленную и самоотверженную работу». По его словам, Гутерриш благодарен странам, которые оказывают материальную поддержку СМР, а также ждет обсуждения доклада комиссии в Совете Безопасности.
Об изучении соответствующего доклада «Интерфаксу» сообщили в постпредстве РФ при ООН.
Из сообщения постпредства РФ при ООН: «Подтверждаем факт распространения 26 октября в СБ ООН доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер».
В российской дипмиссии отметили, что «такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств».
Из сообщения постпредства РФ при ООН: «В очередной раз удивлены тем, что прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информагентствами».
Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность в профессионализме и беспристрастности комиссии, возложившей на власти Сирии ответственность за нападение в Хан-Шейхуне. Как заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, «генеральный секретарь подчеркивает, что полностью уверен в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма, а также благодарит руководство комиссии и ее персонал за усиленную и самоотверженную работу». По его словам, Гутерриш благодарен странам, которые оказывают материальную поддержку СМР, а также ждет обсуждения доклада комиссии в Совете Безопасности.
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