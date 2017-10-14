МИД: Россия полагает, что химатака в Сирии 4 апреля была постановкой

Представитель МИД РФ сообщил на брифинге в
штаб-квартире ООН в Нью-йорке, что Россия все больше склоняется к тому, что химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля была постановкой.
По словам российского дипломата, эту версию должен изучить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения отравляющих веществ. Ульянов заявил, что Россия, в отличие от ряда других стран, «не собирается безапелляционно навязывать свою точку зрения».
Михаил Ульянов, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ: «Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше».
Дипломат напомнил о результатах проведенного российскими специалистами анализа воронки от взрыва, размер которой «заставляет усомниться в том, что она возникла в результате применения авиабомбы», цитирует ТАСС.
Михаил Ульянов, «Скорее всего, импровизированное взрывное устройство располагалось на ее поверхности, а в емкости было не более одного-двух килограммов боевого отравляющего вещества».
Подозрения вызывает отсутствие каких-либо фрагментов авиабомбы, а также тот факт, что контролирующие данный район вооруженные группировки поспешно заасфальтировали воронку. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления.
Немаловажной уликой, подтверждающей версию МИД РФ, стали фотографии детей, подвергшихся воздействию зарина, которые якобы сделаны после инцидента. По словам Ульянова, у детей на снимках до предела расширены зрачки, хотя в случае применения зарина они, наоборот, должны были сузиться до размеров точки. Дипломат выразил предположение, что на самом деле детей подвергли воздействию психотропных веществ.
Ранее в МИД РФ уже заявляли, что, по мнению российских экспертов, химоружие в сирийском Хан-Шейхуне в апреле было использовано с провокационными целями.
Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 человек, еще 200 пострадали, и возложила ответственность на правительственные войска. США в ночь на 7 апреля, не дожидаясь результатов расследования, нанесли удар по базе Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. Президент Сирии Башар Асад заявил, что никакой химической атаки на самом деле не было, и чтобы боевиками была совершена провокация для оправдания удара по авиабазе.
Михаил Ульянов, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ: «Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше».
Дипломат напомнил о результатах проведенного российскими специалистами анализа воронки от взрыва, размер которой «заставляет усомниться в том, что она возникла в результате применения авиабомбы», цитирует ТАСС.
Михаил Ульянов, «Скорее всего, импровизированное взрывное устройство располагалось на ее поверхности, а в емкости было не более одного-двух килограммов боевого отравляющего вещества».
Подозрения вызывает отсутствие каких-либо фрагментов авиабомбы, а также тот факт, что контролирующие данный район вооруженные группировки поспешно заасфальтировали воронку. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления.
Немаловажной уликой, подтверждающей версию МИД РФ, стали фотографии детей, подвергшихся воздействию зарина, которые якобы сделаны после инцидента. По словам Ульянова, у детей на снимках до предела расширены зрачки, хотя в случае применения зарина они, наоборот, должны были сузиться до размеров точки. Дипломат выразил предположение, что на самом деле детей подвергли воздействию психотропных веществ.
Ранее в МИД РФ уже заявляли, что, по мнению российских экспертов, химоружие в сирийском Хан-Шейхуне в апреле было использовано с провокационными целями.
Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 человек, еще 200 пострадали, и возложила ответственность на правительственные войска. США в ночь на 7 апреля, не дожидаясь результатов расследования, нанесли удар по базе Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. Президент Сирии Башар Асад заявил, что никакой химической атаки на самом деле не было, и чтобы боевиками была совершена провокация для оправдания удара по авиабазе.
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