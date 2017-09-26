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    МИД РФ заявил о применении террористами зарина в Сирии

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    МИД РФ заявил о применении террористами зарина в Сирии

    МИД РФ заявил о применении террористами зарина в Сирии

    Москва располагает данными о том, что террористы использовали химическое оружие в сирийском Хан-Шейхуне в апреле.

    Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ: «Внимательно следим за ситуацией. Есть масса данных, они объективно указывают на террористов, которые привели подрыв снаряда с зарином в провокационных целях».

    По словам Ульянова, эксперты отказываются выехать на место инцидента с применением отравляющих веществ, хотя ситуация позволяет это сделать.

    Михаил Ульянов: «Они отказываются это делать. Но по нашим данным, ситуация в сфере безопасности позволяет выехать в этот район».

    Сирийская оппозиция 4 апреля объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 человек, еще 200 пострадали, и возложила ответственность на правительственные войска. США в ночь на 7 апреля, не дожидаясь расследования, нанесли удар по базе Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. Башар Асад заявил, что никакой химической атаки на самом деле не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе.

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