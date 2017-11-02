В Москве допрашивают экстрадированного из Болгарии лидера порносекты «Каула Дхарма»

Минувшей ночью в аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет, на котором из Болгарии вернулся на родину под конвоем лидер подмосковной секты «Каула Дхарма». Экстрадировать его собирались еще в конце сентября, однако процедуру отложили
из-за проблем со здоровьем обвиняемого.
Напомним, о секте стало известно после того, как в Москве пропал шестилетний мальчик вместе с матерью. Оказалось, что женщину заманили в частный дом и заставляли принимать участие в оргиях. Ребенка нашли на территории Белоруссии, а мать — в эскорт-агентстве в Латинской Америке.
Сегодня гуру Сергея Кириенко допрашивают в изоляторе «Матросская тишина». Сейчас уже точно известно: Кириенко может быть причастен не только к похищению ребенка. Его обвиняют в целой серии сексуальных преступлений. Кроме того, по мнению сотрудников СК и МВД, в деятельности так называемой порносекты есть все признаки экстремизма. Так ли это, еще предстоит выяснить.
О так называемой порносекте «Каула Дхарма» стало известно, когда к правоохранителям за помощью обратились родственники 6-летнего Яши Зиборова. Они рассказали, что мать мальчика перестала выходить на связь, а самого Яшу они не видели уже несколько месяцев. Вскоре выяснилось, что женщина была активной участницей секс-тренингов, которые организовывал Сергей Кириенко.
Обязательным для адептов условием было полное, тотальное подчинение Кириенко, который заставлял своих последователей сниматься в порно, участвовать в оргиях. Самое страшное, что невольным наблюдателем этих тренингов мог быть ребенок. К счастью, вскоре оперативники и следователи нашли мальчика. Яша Зиборов находился на территории Белоруссии. Его привезли в Москву, передали бабушке и дедушке, которые признались, что уже и не надеялись увидеть внука живым и здоровым.
Но уже после первых минут общения стало понятно, что ребенку потребуется курс лечения у психологов. Сейчас мальчик чувствует себя лучше. Что касается матери Яши, ее арестовали на территории Мексики. Женщина трудилась в эскорт-агентстве. В Латинскую Америку попала по поддельным документам.
Спустя несколько месяцев задержали фактического руководителя секты — Татьяну Северцеву. Она была правой рукой Кириенко — подыскивала адептов, устраивала съемки порнофильмов. Вместе с так называемым духовным лидером она пряталась в Болгарии. Женщину тоже экстрадировали на родину. По словам специалистов, то, что организовали Северцева и Кириенко, — секта, причем деструктивная.
Интересно, что последователи и после череды скандалов, истории о похищении ребенка остались верны своему гуру. Вероятно, адвокаты, которые защищали лидера порносекты в Болгарии, передали им информацию об экстрадиции Кириенко. Участники «Каула Дхарма» приехали в аэропорт, чтобы встретить своего так называемого духовного лидера. Не исключено, что после допроса Кириенко в рамках уголовного дела появятся другие, новые фигуранты.
Сегодня гуру Сергея Кириенко допрашивают в изоляторе «Матросская тишина». Сейчас уже точно известно: Кириенко может быть причастен не только к похищению ребенка. Его обвиняют в целой серии сексуальных преступлений. Кроме того, по мнению сотрудников СК и МВД, в деятельности так называемой порносекты есть все признаки экстремизма. Так ли это, еще предстоит выяснить.
О так называемой порносекте «Каула Дхарма» стало известно, когда к правоохранителям за помощью обратились родственники 6-летнего Яши Зиборова. Они рассказали, что мать мальчика перестала выходить на связь, а самого Яшу они не видели уже несколько месяцев. Вскоре выяснилось, что женщина была активной участницей секс-тренингов, которые организовывал Сергей Кириенко.
Обязательным для адептов условием было полное, тотальное подчинение Кириенко, который заставлял своих последователей сниматься в порно, участвовать в оргиях. Самое страшное, что невольным наблюдателем этих тренингов мог быть ребенок. К счастью, вскоре оперативники и следователи нашли мальчика. Яша Зиборов находился на территории Белоруссии. Его привезли в Москву, передали бабушке и дедушке, которые признались, что уже и не надеялись увидеть внука живым и здоровым.
Но уже после первых минут общения стало понятно, что ребенку потребуется курс лечения у психологов. Сейчас мальчик чувствует себя лучше. Что касается матери Яши, ее арестовали на территории Мексики. Женщина трудилась в эскорт-агентстве. В Латинскую Америку попала по поддельным документам.
Спустя несколько месяцев задержали фактического руководителя секты — Татьяну Северцеву. Она была правой рукой Кириенко — подыскивала адептов, устраивала съемки порнофильмов. Вместе с так называемым духовным лидером она пряталась в Болгарии. Женщину тоже экстрадировали на родину. По словам специалистов, то, что организовали Северцева и Кириенко, — секта, причем деструктивная.
Интересно, что последователи и после череды скандалов, истории о похищении ребенка остались верны своему гуру. Вероятно, адвокаты, которые защищали лидера порносекты в Болгарии, передали им информацию об экстрадиции Кириенко. Участники «Каула Дхарма» приехали в аэропорт, чтобы встретить своего так называемого духовного лидера. Не исключено, что после допроса Кириенко в рамках уголовного дела появятся другие, новые фигуранты.
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