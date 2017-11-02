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2 ноября, 15:00
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    Возбуждены три уголовных дела из-за диверсий в Крыму

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    Возбуждены три уголовных дела <nobr>из-за</nobr> диверсий в Крыму

    Возбуждены три уголовных дела из-за диверсий в Крыму

    Возбуждены три уголовных дела <nobr>из-за</nobr> диверсий в Крыму

    Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и линии электропередач.

    Расследование будет вестись по статье «Диверсия», сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ Крыма.

    Пресс-служба УФСБ по Республике Крым: «Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1. статьи 281 УК (Диверсия). Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет».

    Ранее сообщалось, что в Крыму произошли две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. В результате без газоснабжения остались несколько населенных пунктов Южного берега полуострова, в которых проживают около 1500 человек.

    смотретьПоврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям
    Поврежденные участки газопровода в Крыму переданы правоохранителям
    Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.

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