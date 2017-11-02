Возбуждены три уголовных дела из-за диверсий в Крыму

Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и линии электропередач.
Расследование будет вестись по статье «Диверсия», сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ Крыма.
Пресс-служба УФСБ по Республике Крым: «Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1. статьи 281 УК (Диверсия). Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет».
Ранее сообщалось, что в Крыму произошли две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. В результате без газоснабжения остались несколько населенных пунктов Южного берега полуострова, в которых проживают около 1500 человек.
Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.
Пресс-служба УФСБ по Республике Крым: «Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1. статьи 281 УК (Диверсия). Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет».
Ранее сообщалось, что в Крыму произошли две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. В результате без газоснабжения остались несколько населенных пунктов Южного берега полуострова, в которых проживают около 1500 человек.
Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.
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