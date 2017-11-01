Опубликованы снимки поврежденного газопровода в Крыму

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры оперативной съемки, сделанной на месте повреждения газопровода среднего давления в районе южнобережного поселка Виноградный.
На снимке опоры газопровода отчетливо видны срезанные болты креплений. На второй фотографии края металлической трубы сильно разорваны, как от взрыва. По краям виден оплавленный металл.
Из сообщения НАК: «На месте работают экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и причастность к нему конкретных лиц. Прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии».
По словам очевидцев, сегодня с утра на Ангарском перевале проводятся проверки документов водителей и пассажиров, двигающихся с Южного берега Крыма в сторону Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму произошли две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. В результате без газоснабжения остались пять населенных пунктов Южного берега полуострова, в которых проживают около 1500 человек. Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.
Электроснабжение поселков восстановлено по резервной ветке, а газ уже вернулся в большинство населенных пунктов.
Из сообщения НАК: «На месте работают экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и причастность к нему конкретных лиц. Прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии».
По словам очевидцев, сегодня с утра на Ангарском перевале проводятся проверки документов водителей и пассажиров, двигающихся с Южного берега Крыма в сторону Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму произошли две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. В результате без газоснабжения остались пять населенных пунктов Южного берега полуострова, в которых проживают около 1500 человек. Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.
Электроснабжение поселков восстановлено по резервной ветке, а газ уже вернулся в большинство населенных пунктов.
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