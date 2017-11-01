В Крыму из-за возможной диверсии поврежден еще один участок газопровода

Вторая за сутки авария на газопроводе среднего давления произошла в Крыму. Не исключено, что к этому причастны диверсанты, сообщил директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.
Сергей Тарасов: «Еще один газопровод поврежден, в районе села Запрудное. Где-то полторы тысячи человек без газа».
Он не исключил, что это могла быть диверсия: характер повреждений газопровода говорит о механическом воздействии на трубу.
Ранее сообщалось о возможной диверсии на другом участке газопровода в районе Алушты — в селе Виноградное. Кроме этого, поступала информация об обрушении ЛЭП.
Для выяснения причин аварий на двух линиях газопровода сформирована межведомственная комиссия. По словам члена комитета Госдумы по энергетике Михаила Шеремета, какие-то выводы можно будет сделать только после окончания работы комиссии. Не исключено, что детали произошедшего станут известны сегодня вечером.
Он не исключил, что это могла быть диверсия: характер повреждений газопровода говорит о механическом воздействии на трубу.
Ранее сообщалось о возможной диверсии на другом участке газопровода в районе Алушты — в селе Виноградное. Кроме этого, поступала информация об обрушении ЛЭП.
Для выяснения причин аварий на двух линиях газопровода сформирована межведомственная комиссия. По словам члена комитета Госдумы по энергетике Михаила Шеремета, какие-то выводы можно будет сделать только после окончания работы комиссии. Не исключено, что детали произошедшего станут известны сегодня вечером.
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