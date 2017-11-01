НАК не исключает версию подрыва газопровода в Крыму

В Крыму был поврежден газопровод.

Правоохранительные органы устанавливают причины аварии, не исключена диверсия.

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Крым

НАК

Инцидент произошел в районе восьми вечера накануне в Алуште. Из-за повреждения газораспределительной станции и газопровода прервано снабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. Без голубого топлива, по предварительным данным, в результате аварии остались более тысячи жителей.



Национальный антитеррористический комитет: «Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода».



В ведомстве также сообщили, что правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва.



В связи с аварией был создан оперативный штаб. Газовики планируют в течение 1 ноября восстановить нарушенное газоснабжение, но сначала экспертам предстоит установить причину аварии.



Сергей Тарасов, директор компании «Крымгазсети»: «Восстановление [газоснабжения] будет происходить в дневное время, в течение дня должны успеть. Но все будет зависеть от выяснения причин, как долго будем выяснять причину».