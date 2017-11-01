В Крыму обрушилась опора ЛЭП: не исключена диверсия

В Крыму рассматривают несколько возможных причин обрушения опоры линии электропередачи, в том числе диверсию. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов напомнил, что во вторник вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма. Кроме этого, по его словам, произошло обрушение опоры ЛЭП, передает ТАСС.
Сергей Аксёнов: «Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию».
Как сообщалось, в связи с аварией на газопроводе был создан оперативный штаб. Ремонтные бригады планируют в течение 1 ноября восстановить нарушенное газоснабжение.
Сергей Аксёнов: «Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию».
Как сообщалось, в связи с аварией на газопроводе был создан оперативный штаб. Ремонтные бригады планируют в течение 1 ноября восстановить нарушенное газоснабжение.
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