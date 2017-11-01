Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    В Крыму восстановили подачу газа после аварии

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Владислав Сергиенко
    В Крыму восстановили подачу газа после аварии

    В Крыму восстановили подачу газа после аварии

    В Крыму восстановили подачу газа после аварии
  • Фото: РИА Новости, Владислав Сергиенко

    • «Крымгазсети» возобновили подачу газа, прерванную из-за аварии на газопроводах в Крыму. Об этом сообщил в среду директор компании Сергей Тарасов.

    Сергей Тарасов: «Аварийно-восстановительные работы на газопроводах закончены, пуск газа на котельных и населению начался в 16:55 мск».

    По его словам, в ближайшее время газ будет пущен в дома «максимального количества абонентов». В общей сложности из-за аварий без газа остались около трех тысяч человек.

    смотреть«Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму
    «Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму
    Ранее сообщалось, что в Крыму произошло две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru