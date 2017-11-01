В Крыму восстановили подачу газа после аварии

«Крымгазсети» возобновили подачу газа, прерванную
из-за аварии на газопроводах в Крыму. Об этом сообщил в среду директор компании Сергей Тарасов.
Сергей Тарасов: «Аварийно-восстановительные работы на газопроводах закончены, пуск газа на котельных и населению начался в 16:55 мск».
По его словам, в ближайшее время газ будет пущен в дома «максимального количества абонентов». В общей сложности из-за аварий без газа остались около трех тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Крыму произошло две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.
По его словам, в ближайшее время газ будет пущен в дома «максимального количества абонентов». В общей сложности из-за аварий без газа остались около трех тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Крыму произошло две аварии на газопроводе: в районе села Запрудное и в селе Виноградное. Для выяснения причин аварий сформирована межведомственная комиссия. Рассматриваются разные причины, включая диверсию.
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