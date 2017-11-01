«Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму

В Крыму произошло две аварии на газопроводе. Накануне вечером повреждение зафиксировали в районе Алушты. А еще одна ветка, тоже на Южном берегу полуострова, оказалась повреждена сегодня ранним утром. Сейчас идут восстановительные работы. Рассматриваются разные причины, включая диверсию. По заявлению местных властей, газ вернут в дома в ближайшие часы.
Первые сообщения об авариях на Южном берегу Крыма пришли вечером. Упало давление газа в сетях курортной Алушты и произошли обрывы линий электропередачи. Над полуостровом проходит циклон, и эти происшествия связали с погодой. Ночью появилось заявление Национального антитеррористического комитета о том, что в местах аварий обнаружено внешнее воздействие.
Жителей маленького поселка Виноградное этой ночью разбудил громкий взрыв со стороны газораспределительной станции. Свидетелем взрыва стала туристка из Калининграда Елена, она в снег спустилась на машине с Ангарского перевала и остановилась на ночлег в 100 метрах от станции.
Елена: «Буквально постояла минут 10 и услышала хлопок. Прямо очень сильный, земля тряслась».
Уже ближе к утру произошло новое происшествие — взрыв на газопроводе возле села Запрудное.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Жителей маленького поселка Виноградное этой ночью разбудил громкий взрыв со стороны газораспределительной станции. Свидетелем взрыва стала туристка из Калининграда Елена, она в снег спустилась на машине с Ангарского перевала и остановилась на ночлег в 100 метрах от станции.
Елена: «Буквально постояла минут 10 и услышала хлопок. Прямо очень сильный, земля тряслась».
Уже ближе к утру произошло новое происшествие — взрыв на газопроводе возле села Запрудное.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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