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    «Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму. газ, газопровод, диверсии, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму

    «Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму

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    «Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму

    «Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму

    «Земля тряслась»: очевидцы рассказали о взрыве газопровода в Крыму

      В Крыму произошло две аварии на газопроводе. Накануне вечером повреждение зафиксировали в районе Алушты. А еще одна ветка, тоже на Южном берегу полуострова, оказалась повреждена сегодня ранним утром. Сейчас идут восстановительные работы. Рассматриваются разные причины, включая диверсию. По заявлению местных властей, газ вернут в дома в ближайшие часы.

      Первые сообщения об авариях на Южном берегу Крыма пришли вечером. Упало давление газа в сетях курортной Алушты и произошли обрывы линий электропередачи. Над полуостровом проходит циклон, и эти происшествия связали с погодой. Ночью появилось заявление Национального антитеррористического комитета о том, что в местах аварий обнаружено внешнее воздействие.

      Жителей маленького поселка Виноградное этой ночью разбудил громкий взрыв со стороны газораспределительной станции. Свидетелем взрыва стала туристка из Калининграда Елена, она в снег спустилась на машине с Ангарского перевала и остановилась на ночлег в 100 метрах от станции.

      Елена: «Буквально постояла минут 10 и услышала хлопок. Прямо очень сильный, земля тряслась».

      Уже ближе к утру произошло новое происшествие — взрыв на газопроводе возле села Запрудное.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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