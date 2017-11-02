Минобороны РФ уличило коалицию США в незнании географии Сирии

В Минобороны прокомментировали заявление коалиции США о тысячах бегущих из освобожденного
Дейр-эз-Зора арабов.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что некоторым представителям международной коалиции присуще стремление выдавать желаемое за действительное при «абсолютном невладении реальной обстановкой». Так Командующий Силами специальных операций коалиции Джеймс Джеррард заявил, что тысячи арабов бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин, но не от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, а от правительственных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
Игорь Конашенков: «Джеррард переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ Дейр-эз-Зора „тысячах арабов“» в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север».
Конашенков напомнил, что Меядин две недели назад был зачищен от террористов сирийскими войсками. Поэтому люди не «бегут» туда, а возвращаются домой. А вот на север, в сторону Ракки, желающих бежать нет, хотя ранее представители западной коалиции заявили о полном освобождении города от боевиков. В российском Минобороны добавили, что добиться этой победы им удалось попросту стерев город с лица земли.
Игорь Конашенков: «Джеррард переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ Дейр-эз-Зора „тысячах арабов“» в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят «не на юг, населенный арабами, а на север».
Конашенков напомнил, что Меядин две недели назад был зачищен от террористов сирийскими войсками. Поэтому люди не «бегут» туда, а возвращаются домой. А вот на север, в сторону Ракки, желающих бежать нет, хотя ранее представители западной коалиции заявили о полном освобождении города от боевиков. В российском Минобороны добавили, что добиться этой победы им удалось попросту стерев город с лица земли.
Комментарии