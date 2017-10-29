МИД Сирии обвинил США в варварских бомбардировках и оккупации Ракки

В Дамаске заявили, что возглавляемая США коалиция грубо нарушает суверенитет Сирии.
МИД Арабской Республики подчеркнул, что Вашингтон вводит в заблуждение международное сообщество, а заявления об освобождении Ракки преследуют цель «отвлечь внимание от преступлений, которые они творят в этой сирийской провинции».
Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Ракка остается оккупированной и будет освобождена только после того, как в город войдут сирийские войска и их союзники, передает ТАСС.
МИД Сирии: «Ракка остается оккупированной, 90% города стерто с лица земли в результате варварских бомбардировок ВВС коалиции, а десятки тысяч жителей изгнаны из своих домов и стали беженцами».
Напомним, 20 октября международная коалиция объявила, что оппозиционные «Сирийские демократические силы» вытеснили террористов из Ракки, долгое время считавшейся столицей запрещенного «Исламского государства». В Минобороны РФ же сравнили удары коалиции по Ракке с бомбежкой Дрездена в 1945 году, подчеркнув, что теперь сирийский город полностью разрушен.
Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Ракка остается оккупированной и будет освобождена только после того, как в город войдут сирийские войска и их союзники, передает ТАСС.
МИД Сирии: «Ракка остается оккупированной, 90% города стерто с лица земли в результате варварских бомбардировок ВВС коалиции, а десятки тысяч жителей изгнаны из своих домов и стали беженцами».
Напомним, 20 октября международная коалиция объявила, что оппозиционные «Сирийские демократические силы» вытеснили террористов из Ракки, долгое время считавшейся столицей запрещенного «Исламского государства». В Минобороны РФ же сравнили удары коалиции по Ракке с бомбежкой Дрездена в 1945 году, подчеркнув, что теперь сирийский город полностью разрушен.
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