Минобороны РФ сравнило удары коалиции США в Ракке с бомбежкой Дрездена

В российском военном ведомстве сообщили, что в результате атак международной коалиции, возглавляемой США, сирийская Ракка была разрушена.
В Минобороны РФ заявили, что под ударами коалиции США погибли тысячи жителей Ракии, а сам город был разрушен. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сравнил случившееся с бомбежкой Дрездена в 1945-м, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками».
Он отметил, что США и их союзники проявляют избирательность при оказании гуманитарной помощи сирийцам. Вашингтон делит жителей Сирии на «плохих» и «хороших», притом западные страны торопятся оказать помощь Ракке, которая под ударами коалиции была практически стерта с лица земли.
Игорь Конашенков: «Не успела Ракка остыть от бомбардировок международной коалиции, как из Вашингтона, Парижа и Берлина посыпались заявления высоких руководителей о срочном выделении Ракке десятков миллионов долларов и евро. Эти миллионы должны пойти якобы на восстановление мирной жизни в городе. Надо бы приветствовать такую отзывчивость. Но есть вопросы».
Он высказал мнение, что спешка западных стран при оказании помощи Ракке вызвана желанием скрыть следы ударов коалиции США, которые привели к разрушениям и гибелям тысяч мирных жителей.
Игорь Конашенков: «Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остастся одно — стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) мирных жителей».
Также Конашенков подчеркнул, что «бравурные заявления» США о выдающейся победе над ИГИЛ в Ракке вызывают недоумение.
Игорь Конашенков: «В представлении Вашингтона ИГИЛ контролировала в Сирии только Ракку — провинциальный город, где до войны проживало около 200 тысяч человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению — не более 45 тысяч. Для сравнения, Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней».
Он добавил, что в Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются тысячи жителей и восстанавливается мирная жизнь. Между тем Ракка была фактически разрушена.
Напомним, на этой неделе международная коалиция, которую возглавляют США, подтвердила, что над террористами в Рааке одержана победа. Город находился под контролем боевиков с 2013 года. Притом часть террористов в ходе операции коалиции США сумела покинуть город, прикрываясь мирными жителями.
Игорь Конашенков: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками».
Он отметил, что США и их союзники проявляют избирательность при оказании гуманитарной помощи сирийцам. Вашингтон делит жителей Сирии на «плохих» и «хороших», притом западные страны торопятся оказать помощь Ракке, которая под ударами коалиции была практически стерта с лица земли.
Игорь Конашенков: «Не успела Ракка остыть от бомбардировок международной коалиции, как из Вашингтона, Парижа и Берлина посыпались заявления высоких руководителей о срочном выделении Ракке десятков миллионов долларов и евро. Эти миллионы должны пойти якобы на восстановление мирной жизни в городе. Надо бы приветствовать такую отзывчивость. Но есть вопросы».
Он высказал мнение, что спешка западных стран при оказании помощи Ракке вызвана желанием скрыть следы ударов коалиции США, которые привели к разрушениям и гибелям тысяч мирных жителей.
Игорь Конашенков: «Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остастся одно — стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи „освобождаемых“ от ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) мирных жителей».
Также Конашенков подчеркнул, что «бравурные заявления» США о выдающейся победе над ИГИЛ в Ракке вызывают недоумение.
Игорь Конашенков: «В представлении Вашингтона ИГИЛ контролировала в Сирии только Ракку — провинциальный город, где до войны проживало около 200 тысяч человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению — не более 45 тысяч. Для сравнения, Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней».
Он добавил, что в Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются тысячи жителей и восстанавливается мирная жизнь. Между тем Ракка была фактически разрушена.
Напомним, на этой неделе международная коалиция, которую возглавляют США, подтвердила, что над террористами в Рааке одержана победа. Город находился под контролем боевиков с 2013 года. Притом часть террористов в ходе операции коалиции США сумела покинуть город, прикрываясь мирными жителями.
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