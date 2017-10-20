Коалиция США подтвердила освобождение Ракки от ИГ

Возглавляемая США международная коалиция подтвердила освобождение сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Из заявления коалиции: «Коалиция поздравляет наших партнеров из „Сирийских демократических сил“ в связи с объявлением об освобождении Ракки в Сирии от оккупации ИГ».
Как отмечают в коалиции, власть в городе перейдет к местному населению.
Из заявления коалиции: «Освободившийся город вернется к местному управлению и руководству. Жители Ракки теперь имеют шанс контролировать собственное будущее».
По словам главы Госдепа Рекса Тиллерсона, освобождение Ракки не означает, что борьба с группировкой закончена, международная коалиция продолжит применять все средства для ее окончательной ликвидации, сообщает ТАСС.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Потеря ИГ Ракки не означает, что наша борьба с ИГ завершена. Глобальная коалиция продолжит использовать все имеющиеся в распоряжении стран-членов средства, включая военную силу, разведку, дипломатию, экономические средства, правоохранительные органы и силу наших сообществ, пока все сирийцы не будут освобождены от жестокости ИГ».
Ранее об освобождении Ракки от террористов сообщил телеканал Al Arabiya. Но сообщения о полной победе оказались преждевременными. Город находился под контролем боевиков с 2013 года. Ракка в последние годы считалась неофициальной столицей ИГ. Штурм населенного пункта начался в июне текущего года.
Как отмечают в коалиции, власть в городе перейдет к местному населению.
Из заявления коалиции: «Освободившийся город вернется к местному управлению и руководству. Жители Ракки теперь имеют шанс контролировать собственное будущее».
По словам главы Госдепа Рекса Тиллерсона, освобождение Ракки не означает, что борьба с группировкой закончена, международная коалиция продолжит применять все средства для ее окончательной ликвидации, сообщает ТАСС.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Потеря ИГ Ракки не означает, что наша борьба с ИГ завершена. Глобальная коалиция продолжит использовать все имеющиеся в распоряжении стран-членов средства, включая военную силу, разведку, дипломатию, экономические средства, правоохранительные органы и силу наших сообществ, пока все сирийцы не будут освобождены от жестокости ИГ».
Ранее об освобождении Ракки от террористов сообщил телеканал Al Arabiya. Но сообщения о полной победе оказались преждевременными. Город находился под контролем боевиков с 2013 года. Ракка в последние годы считалась неофициальной столицей ИГ. Штурм населенного пункта начался в июне текущего года.
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