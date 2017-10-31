Оставшиеся в Ракке одинокие сирийцы рассказали о жизни в разрушенном городе

За последний год сирийскую Ракку покинули больше 400 тысяч человек. Такие данные привели в ООН. Городу требуется серьезная гуманитарная помощь. Почти все здания превратились в руины, на территории осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.
Ранее США объявили о полном освобождении Ракки от боевиков. В российском Минобороны добавили, что западная коалиция добилась этой победы, попросту стерев город с лица земли. Сейчас там живут единицы. Люди по-прежнему боятся выходить из укрытий. Журналисты RT нашли среди развалин пожилую женщину, которая провела в одиночестве 8 дней.
Жительница Ракки: «Самолеты убили моего сына. Те, кто совершал по нам удары этой штукой, я не знаю, как она называется, убили моего внука Хассана. Моя невестка раньше навещала меня, но потом сбежала и оставила меня одну. Никто не остался со мной, кроме бога и вас. Оставайтесь в безопасности, да благословит вас господь».
Другая жительница Ракки показала репортерам дом, в котором погибла вся ее семья. Здание попало под удар коалиции. По словам местных жителей, жертвами этой атаки стали около 300 человек. Сирийское правительство уже заявило, что не считает Ракку освобожденной. По мнению официального Дамаска, вместо боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» город оккупировала западная коалиция.
Жительница Ракки: «Самолеты убили моего сына. Те, кто совершал по нам удары этой штукой, я не знаю, как она называется, убили моего внука Хассана. Моя невестка раньше навещала меня, но потом сбежала и оставила меня одну. Никто не остался со мной, кроме бога и вас. Оставайтесь в безопасности, да благословит вас господь».
Другая жительница Ракки показала репортерам дом, в котором погибла вся ее семья. Здание попало под удар коалиции. По словам местных жителей, жертвами этой атаки стали около 300 человек. Сирийское правительство уже заявило, что не считает Ракку освобожденной. По мнению официального Дамаска, вместо боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» город оккупировала западная коалиция.
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