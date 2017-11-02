Эксперты назвали атаку в Нью-Йорке «индивидуальным террором»

Политолог Евгений Сатановский считает, что Сайфулло Саипов, совершивший атаку на юге Манхэттена, мог быть одиночкой.
Он также отметил, что таких террористов вычислить сложнее всего.
Евгений Сатановский, политолог: «Индивидуальный террор, так это называется. Я смотрю интернет-сайты и накачиваю себя ненавистью, учусь как это надо делать, а потом просто сажусь в машину и давлю. Эта вещь невылавливаемая».
Следователи утверждают, что Саипов совершил атаку от имени запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Но по приказу ли? Здесь есть сомнения: человек семь лет прожил в США, не имел проблем с законом. Однако специалисты не исключают, что связи с боевиками у него все-таки были.
Иосиф Линдер, президент международной контртеррористической ассоциации: «Если этот человек был завербован заранее и находился в спящей ячейке, он мог находиться там и пять, и десять, и пятнадцать лет. А в нужный момент тот кукловод, который курирует его работу, подключает его».
Многие уже обратили внимание, что вербовщики развили бурную деятельность в Азии, особенно в Киргизии и Узбекистане, откуда и приехал Сайфулло Саипов. В чем же причина? Эксперты объясняют: молодые люди там восприимчивы к идеям из-за бедности и проблем с образованием.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Прокуратура США предъявила ему обвинения в терроризме.
Евгений Сатановский, политолог: «Индивидуальный террор, так это называется. Я смотрю интернет-сайты и накачиваю себя ненавистью, учусь как это надо делать, а потом просто сажусь в машину и давлю. Эта вещь невылавливаемая».
Следователи утверждают, что Саипов совершил атаку от имени запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Но по приказу ли? Здесь есть сомнения: человек семь лет прожил в США, не имел проблем с законом. Однако специалисты не исключают, что связи с боевиками у него все-таки были.
Иосиф Линдер, президент международной контртеррористической ассоциации: «Если этот человек был завербован заранее и находился в спящей ячейке, он мог находиться там и пять, и десять, и пятнадцать лет. А в нужный момент тот кукловод, который курирует его работу, подключает его».
Многие уже обратили внимание, что вербовщики развили бурную деятельность в Азии, особенно в Киргизии и Узбекистане, откуда и приехал Сайфулло Саипов. В чем же причина? Эксперты объясняют: молодые люди там восприимчивы к идеям из-за бедности и проблем с образованием.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Прокуратура США предъявила ему обвинения в терроризме.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной части острова Манхэттен, рядом с мемориалом погибшим при атаке 11 сентября 2001 года.Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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