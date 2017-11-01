Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    СМИ сообщили о «кровавом» увлечении убийцы из московского колледжа

    4 комментария
    • Фото: Андрей Емельянников / vk.com
    СМИ сообщили о «кровавом» увлечении убийцы из московского колледжа

    СМИ сообщили о «кровавом» увлечении убийцы из московского колледжа

    СМИ сообщили о «кровавом» увлечении убийцы из московского колледжа
  • Фото: Андрей Емельянников / vk.com

    • Андрей Емельянников, подозреваемый в убийстве преподавателя в Москве, увлекался комиксами. Об этом сообщила одна из его знакомых.

    По словам знакомой убийцы, Емельянников переводил с английского и корректировал комикс Blood Stain («Кровавое пятно»). По словам девушки, у него получался хороший перевод. Также она рассказала, что Емельянников любил читать комиксы, хотя его и нельзя назвать страстным фанатом, передает RT.

    Ранее сообщалось, что в здании Западного комплекса непрерывного образования были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    Как оказалось, между преподавателем ОБЖ и студентом произошел конфликт. Он закончился тем, что молодой человек зарезал учителя, сфотографировался на фоне тела, а затем покончил с собой в этом же кабинете.

    ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru