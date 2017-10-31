В Сочи объявлена угроза появления смерчей

Спасатели предупредили сочинцев об опасности формирования смерчей над Черным морем.
Управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение об опасности появления смерчей над морем в районе Сочи.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В ближайшие 1–3 часа и до конца дня 31 октября 2017 г. над Черным морем на участке Магри-Веселое г. Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем».
Спасатели напоминают, что при выходе смерча на сушу необходимо обезопасить себя: если смерч застанет на улице, нужно найти укрытие и не находиться рядом с рекламными щитами, электрическими проводами и шаткими конструкциями. Если смерч застанет дома, рекомендуется отключить электроприборы и не подходить к окнам.
Ухудшением погоды Сочи обязан урагану «Герварт», который в выходные пронесся по Европе и даже привел к жертвам в Германии, Чехии и Польше. Отголоски урагана пришли также в Центральную Россию: так, в Москве идут дожди с мокрым снегом, а в среду ожидается резкое похолодание и гололедица.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В ближайшие 1–3 часа и до конца дня 31 октября 2017 г. над Черным морем на участке Магри-Веселое г. Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем».
Спасатели напоминают, что при выходе смерча на сушу необходимо обезопасить себя: если смерч застанет на улице, нужно найти укрытие и не находиться рядом с рекламными щитами, электрическими проводами и шаткими конструкциями. Если смерч застанет дома, рекомендуется отключить электроприборы и не подходить к окнам.
Ухудшением погоды Сочи обязан урагану «Герварт», который в выходные пронесся по Европе и даже привел к жертвам в Германии, Чехии и Польше. Отголоски урагана пришли также в Центральную Россию: так, в Москве идут дожди с мокрым снегом, а в среду ожидается резкое похолодание и гололедица.
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